Trabzon'da kadınlara yük taşıma yasağı 26 yıldır uygulanıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'da kadınlara yük taşıma yasağı 26 yıldır uygulanıyor

Trabzon\'da kadınlara yük taşıma yasağı 26 yıldır uygulanıyor

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde, 1998 yılında alınan bir kararla kadınlara yük taşıma yasağı getirildi. Bu karara itaat eden mahalle sakinleri, ağır işleri erkeklere bırakarak kadınlara değer verilmesi ve iş yükünün azaltılması için örnek olmayı hedefliyor. Mahalle muhtarı ve sakinleri, karara saygı duyduklarını ve kadınları ağır işlerde çalıştırmadıklarını belirtiyor.

30.05.2024 13:07
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Trabzon'un Of ilçesinde, kadınlara yük taşıtılması yasaklanan mahallede 26 yıldır karara itinayla uyuluyor.

İlçeye 13 kilometre mesafede yer alan Uluağaç Mahallesi'nde, köy statüsünde olduğu 1998'de ihtiyar heyetince "Küreselleşen dünyada kadınının araç olarak kullanılamayacağı" gerekçe gösterilerek kadınlara yük taşıma yasağı getirildi.

Bu tarihten itibaren uygulanan karara, 2014 yılındaki muhtar ve azaları ise "Kadınlara kötü muamelede bulunulması yasaktır." maddesi ekleyince Karadeniz'in dik ve engebeli bahçelerindeki bütün ağır işler erkeklere kaldı.

Bu yasaklar öncesi bahçelerine yol yapılması için yeterince girişimde bulunmayan erkekler, yük taşımakta zorlanınca hem bahçelerine yol yaptırdı hem de iş yükünü azaltmak için kara yolu ulaşmayan çay bahçelerine ilkel teleferikler inşa etti.

Yasağa uymayan erkeklere de 10 günlük çalışmada kazanacakları ücret kadar para cezası ödemesi öngörüldü.

İhtiyar heyetinin kararına çeyrek asırdır uyan ve bugüne kadar ceza almayan erkekler, artık ağır ve yük taşımayı gerektirecek işleri kendileri yapıyor.

Karardan hoşnut olan erkekler, kadınlara değer verilmesi ve iş yükünün azaltılması için başka mahalle ve ilçelere de örnek olmak istiyor.

"Kadınlarımızı çok önemsiyoruz"

Uluağaç Mahallesi Muhtarı Ali Kurtuluş, AA muhabirine, 1998'de muhtar ve ihtiyar heyetince kadınların ağır işlerde çalıştırılmamasına yönelik alınan karara saygı duyduklarını söyledi.

Bu kararın gelenek haline geldiğini belirten Kurtuluş, "Alınan kararın devamını getiriyoruz. Kadınlarımızı çok önemsiyoruz. Onları hiçbir şekilde ağır işte, zor şartlarda çalıştırmıyoruz." dedi.

Kurtuluş, kadınların sadece ev işlerinde çalıştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu gelenek 26 yıldır böyle devam ediyor. Kadınlarımız da verdiğimiz değeri anladı. Onları önemsiyoruz. Erkekler duruma alıştı, şikayet etmiyorlar. Hiç kimse bu işten rahatsız değil, şu ana kadar verilen bir cezamız da yok. Herkes kurallara tam uyuyor, memnunuz. Kadınlarımız da annelerimiz de memnun."

"Çaya da artık girmiyorlar, çay da taşımıyorlar"

Mahalle sakinlerinden Erol Dursun da karara kesinlikle sadık olduklarını ifade ederek, "Daha önceden araba yolu olmadığı için kadınlar çaylıktan çay taşıyor, erkekler de kahvede oturuyordu. İhtiyar heyetimiz güzel bir karar aldı." diye konuştu.

Kararın ardından arazilerde yolların açıldığını anlatan Dursun, kadınların ağır işlerden kurtulduğunu belirtti.

"Uygulamanın yaygınlaşmasını canı gönülden istiyoruz"

Çay bahçesinde çalışan 3 çocuk babası Erdoğan Atalar da karara uyduklarını belirterek, "Bence bu uygulama gayet güzel. Erkekler kahvede oturacağına bağ, bahçe işlerinde hanımlarına yardım etse daha güzel. Ben öyle yapıyorum. Benim hanımım evde mesela. Ev işleriyle uğraşıyor, ben de dışarıdaki işlerle." dedi.

Atalar, eşinin de durumundan memnun olduğuna dikkati çekerek, "Hanım durumundan çok memnun, keyfi yerinde. Bu uygulamanın yaygınlaşmasını canı gönülden istiyoruz. Bu uygulamanın Karadeniz'in her tarafına yaygınlaşmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Bizim açımızdan güzel bir uygulama"

Erdoğan Atalar'ın eşi Melek Atalar da uygulamayı güzel bulduğunu, kadınların üzerindeki yükün azaltılmasının önemli olduğunu belirtti.

Aslen Şalpazarlı olduklarını aktaran Atalar, " Şalpazarı'nda genelde kadınlar dışarıdaki işleri yapıyor. Burada ise erkekler. Bizim açımızdan güzel bir uygulama. Devam etmeli ve her yerde yaygınlaştırılmalı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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