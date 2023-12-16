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Trabzon'da Kadınların El İşleri Kermesi Düzenlendi

Trabzon'da Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) tarafından düzenlenen kermeste, kadınların ürettikleri el işleri satışa sunuldu. Kermeste, doğal kumaşlara yapılan baskılar, dikiş, takı ve örgü teknikleriyle hazırlanan ürünler yer aldı. Elde edilecek gelir dezavantajlı kadınlara ve gençlere destek olmak için kullanılacak.

Trabzon\'da Kadınların El İşleri Kermesi Düzenlendi
16.12.2023 - 13:16,  Güncelleme: 13:23
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Trabzon'da kadınların ürettikleri el işlerinin satışa sunulduğu kermes organize edildi.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Trabzon Şubesince bir otelde düzenlenen kermeste, ıhlamur ağacı kalıplarından doğal kumaşlara yapılan baskılar, dikiş, takı ve örgü teknikleriyle hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

TKKD Trabzon Şube Başkanı Çağla Sonat, bir süre önce geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve kadın istihdamına destek olmak amacıyla Mimozalı Atölye'nin açılışını yaptıklarını söyledi.

Atölyede, 20 kadına geleneksel el sanatları öğreterek üretim yapmalarını desteklediklerinin altını çizen Sonat, kermesten elde edilecek geliri de dezavantajlı kadınlara ve gençlere destek olmak için kullanacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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