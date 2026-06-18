Trabzon\'da Kültür ve Sanat Festivali coşkusu

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Kahramanmaraş Caddesi'nde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başlayan festivalin açılış programı, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yapıldı. Programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, ilçe belediye başkanları, eğitim camiasının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan festival kapsamında halk oyunları ekipleri sahne aldı, öğrenciler de müzik dinletileriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Protokol üyeleri, festivalin açılış kurdelesini kestikten sonra öğrencilerin hazırladığı mizah ve karikatür sergisi ile Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ünlü tabloların canlandırılmasıyla oluşan canlı tablo sergisini gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinliğin şehir adına büyük anlam taşıdığını belirterek "Biraz önce sergi alanını gezme fırsatı bulduk. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu çalışmaların ne kadar üretici, çevreye duyarlı ve insan hayatına ilişkin önemli mesajlar taşıdığını görmek bizleri gerçekten gururlandırdı. Şehrimizin, ülkemizin ve insanlığın geleceği adına böylesine bilinçli ve duyarlı bir nesle sahip olmak hepimiz için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Tüm evlatlarımızı yürekten tebrik ediyor, gözlerinden öpüyor ve Allah'tan yollarını açık etmesini diliyorum" dedi. - TRABZON