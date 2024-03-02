Trabzon\'da Öğrencilerden Kurulan Ekip Yardıma İhtiyacı Olanlara Yardım Ediyor

Trabzon'da çıraklık eğitimi alan öğrencilerden kurulan "İyilik Neferleri" adlı ekip, yardıma ihtiyacı olanlara yemek pişiriyor, eşyalarını onarıyor veya kuaförlük hizmeti veriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Değerler Eğitimi" projesi kapsamında, Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Değerler Eğitimi Kulübü bünyesinde 9 bölümden 18 öğrencinin yer aldığı ekip kuruldu.
Matematik öğretmeni Tuncay Beşel önderliğindeki ekip, muhtarlardan alınan bilgi doğrultusunda haftada bir gün yardıma ihtiyacı olan ailelerin evini ziyaret ediyor.
Öğrenciler, ziyaret ettikleri kişilerin ihtiyacına göre yemek pişiriyor, kuaförlük hizmeti veriyor ya da tamirat onarım işlerini yapıyor.
Tuncay Beşel, AA muhabirine, öğrencilere iyilik duygusunu aşılamak amacıyla "İyilik Neferleri" adında ekip kurduklarını söyledi.
Yardımlaşmanın önemine işaret eden Beşel, şu değerlendirmede bulundu:
"İhtiyaçlı ailelerin çocuklarının veya kendilerinin saçları kesilecekse güzellik ve saç bakımı bölümü kuaför öğrencilerimiz kesiyor. Kırık mobilyaları varsa mobilya öğrencilerimiz tadilatını yapıyor, tesisatlarında arıza varsa tesisat bölümü öğrencilerimiz tamiratları yapıyor. Ev aletlerinde bir arıza varsa elektrik elektronik bölümü öğrencilerimiz ücretsiz olarak tamir ve bakımlarını yapıyorlar. Devletimiz her imkanı sağlıyor. Bize sadece harekete geçmek kalıyor."
Projede yer alan öğrencilerde olumlu değişimler olduğunu anlatan Beşel, "İyilik yapmanın yanında yardımseverlik, merhamet, milli birlik, sorumluluk, işbirliği, dostluk, saygı ve sevgi değerlerini de içine alan kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesi uyguluyoruz." dedi.
Ekipte yer alan öğrencilerden Nazlıcan Akkoç, proje sayesinde hem mesleğini hem de iyilik yapma fırsatı bulduğunu söyledi.
Öğrencilerin yemek hazırladıkları ve saç tıraşını yaptıkları Musa Şentürk, "Öğretmenlerimiz ve sebep olan herkes sağ olsun. Şimdiye kadar böyle bir şey görmemiştik, öğrencilerden Allah razı olsun." diye konuştu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Trabzon'da Öğrencilerden Kurulan Ekip Yardıma İhtiyacı Olanlara Yardım Ediyor - Son Dakika
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