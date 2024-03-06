Trabzon'da sağlık personelinden oluşan koro konser verdi.
Şef Seray Odabaş yönetimindeki koro, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen "Şifadır Türküler" adlı konserde çeşitli Türk halk müziği eserlerini seslendirdi.
Koroda yer alan sağlıkçıları tebrik eden İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Hastanelerde özellikle cefa çeken, herkesin sıkıntılarını göğüsleyen bir meslek mensubuyuz. Bu sıkıntılar içinde bizlerin de deşarj olmaya, tabiri caizse kafa dağıtmaya ihtiyacımız var. Bunları düşünerek sizlerin motivasyonunu, felekten bir an oluşturabilme duygusunu taşıyabilmek için bu geceyi organize ettik." dedi.
Konseri, sağlık personeli ve yakınlarının yanı sıra İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de izledi.
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Kanal D'de yayınlanan ve başrolünü Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı İnci Taneleri dizisi ile bir anda şöhret olan "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına dizinin yapımcısı tarafından ambargo koyulduğu ortaya çıktı. Son dönemin en popüler şarkısı için 1 milyon TL'lik teklif yapıldı ancak dizi yapımcısı Erkal Sonel tarafından reddedildi.
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Burdur'da, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş ve tören düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Vali Türker Öksüz, Atatürk'ün bu ülkenin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, Burdurluların her zaman ayrı bir kıvanç vesilesi olarak bu ziyareti kutlayacaklarını belirtti. Programda, öğrencilerin halk oyunları gösterisi ve atletizm yarışmasında dereceye giren sporcuların ödülleri de verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayında Karadağ'a 2 bin gıda kolisi gönderdi. Karadağ İslam Birliği tarafından dağıtılacak olan yardım kolileri, 15 farklı şehirdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yardım kolileri, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da Karadağ'daki ihtiyaç sahiplerine destek olacak.
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