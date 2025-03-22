Trabzon'da Tasavvuf Musikisi Dinletisi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Trabzon'da Tasavvuf Musikisi Dinletisi

Trabzon'da müzik öğretmenlerinden oluşan koro, 25 Mart'ta tasavvuf musikisi dinletisi sunacak.

22.03.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da müzik öğretmenlerinden oluşan koro, 25 Mart Salı günü düzenlenecek tasavvuf musikisi dinletisine hazırlanıyor.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünce farklı okullarda görev yapan 6 müzik öğretmeni, yaklaşık 2 aydır Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun müzik sınıfında çalışmalarını sürdürüyor.

Müzik öğretmeni ve şef Muharrem Gaydan öncülüğündeki grup, 15 eseri 25 Mart'ta Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroda görevli, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yasemin Uzun, AA muhabirine, ramazan dolayısıyla öğretmenlerden oluşan ve "Hal" adını verdikleri grupla tasavvuf musikisi dinletisine hazırladıklarını söyledi.

Uzun, öğretmenlerle kültür ve sanat etkinlikleri yapmayı önemsediklerini dile getirerek, ramazanın ruhunu, Yunusları, Mevlanaları sanatın olanaklarından faydalanarak tasavvufla birleştirdiklerini ve gönüllü müzik öğretmenleriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Öğretmenlerin, öğrencilerine rol model olarak ramazanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla bir süredir çalışmalara devam ettiğini anlatan Uzun, müzisyenlerle 10 kişilik grubun dinletisini her yıl düzenlemeyi planladıklarını vurguladı.

Şef Gaydan ise meslektaşlarıyla güzel bir çalışma yaptıklarını ve en iyi şekilde konseri icra etmeye çalışacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Öğretmenler olarak Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü adına ilk defa tasavvuf alanında bir dinleti yapıyoruz ve kadın öğretmenlerimiz de ilk defa tasavvuf musikisi yapıyorlar. Bu da bir farklılık olacak. Geri dönüşlerini konser sonrasında göreceğiz. Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünün güzel bir projesi, biz de içerisinde olduğumuz için müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."

Müzik öğretmeni Alev Karadavut da tasavvuf dinletisinde yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Heyecanlı ve gururluyum salı gününü iple çekiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, trabzon, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Tasavvuf Musikisi Dinletisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı

15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
14:04 Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
18:19 NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
18:04 Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
17:36 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
17:25 A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
17:24 İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
17:16 Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
17:09 Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
17:04 Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 15:18:47. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Tasavvuf Musikisi Dinletisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement