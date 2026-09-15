Trabzon'daki Oyuncakistan Çocuk Parkı yenileniyor, 280 çocuk aynı anda oynayabilecek
Trabzon'un Ayasofya Mahallesi sahilindeki Oyuncakistan Çocuk Parkı, ekonomik ömrünü doldurduğu gerekçesiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenecek. Yenileme kapsamında 3-12 yaş grubuna hizmet edecek yeni oyun grupları kurulacak ve park 280 çocuğun aynı anda güvenle oynayabileceği şekilde tasarlanacak.
Trabzon'un Ayasofya Mahallesi sahilinde yaklaşık 13 yıl önce yapılarak hizmete giren Oyuncakistan Çocuk Parkı, ekonomik ömrünü doldurduğu gerekçesiyle yenilenecek.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan yenileme çalışmaları nedeniyle alanda söküm ve zemin onarım çalışmaları sürerken, bin 656 m alanda mevcutta bulunan kullanım ömrünü tamamladığı kaydedildi.
Mevcut oyun grubu sökülerek, 3-12 yaş grubu çocuklara hizmet edecek oyun gruplarının montajı yapılacağı belirtilerek kauçukların sökülerek, yerinde dökme kauçuk uygulaması yapılacak. Yeni oyun grupları sayesinde 280 çocuğun aynı anda güvenle oyun oynayabileceği şekilde tasarlandığını kaydedilirken mevcutta bulunan çevre duvarı sökülerek, oyun grubu konseptine uygun dekoratif panellerle yenileceği kaydedildi.
Öte yandan alanda söküm ve zemin onarım çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Trabzon'daki Oyuncakistan Çocuk Parkı yenileniyor, 280 çocuk aynı anda oynayabilecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?