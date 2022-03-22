Trabzon Kitap Fuarı 25 Mart'ta açılacak - Son Dakika
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Trabzon Kitap Fuarı 25 Mart'ta açılacak

22.03.2022 13:05
Trabzon Kitap Fuarı 25 Mart'ta açılacak

Trabzon'da düzenlenen Trabzon Kitap Fuarı, 25 Mart-3 Nisan'da ziyaret edilebilecek.

Trabzon'da düzenlenen Trabzon Kitap Fuarı, 25 Mart-3 Nisan'da ziyaret edilebilecek.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Ortahisar Belediyesi hizmet binasında düzenlenecek fuara 90 yayınevi ve 33 yazar katılacak.

Aralarında ???? Sinan Yağmur, Kahraman Tazeoğlu, Nurullah Genç, Saniye Bencik Kangal, Haldun Terzioğlu, İlker Öz ile Bahadır Yenişehirlioğlu'nun da yer aldığı yazarlar, kitap seveler için kitaplarını imzalayacak, konferans, söyleşi ve konser etkinlikleri düzenlenecek.

Fuarın açılışından sonra yazar ve sanatçı Sinan Yağmur tarafından merhum türkücü Neşet Ertaş için vefa konseri verilecek.

Trabzon Kitap Fuarı, 25 Mart-3 Nisan tarihleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kovid-19 salgınının etkisinin azalmaya başlamasıyla kültür ve sanat etkinliklerine ağırlık vereceklerini belirtti.

Salgın nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez böylesine geniş katılımlı bir kitap fuarı düzenlendiğini, kitapseverlerin ilgiyle takip edeceği, içeriği dopdolu çok güzel bir fuar olacağını kaydeden Genç, "Hem kitap kurtları hem de şehrimiz için harika bir etkinlik olacak. Yazarlarla okurların buluştuğu, etkileşimde bulunduğu çok güzel bir fuar olacak. Çünkü pandemi nedeniyle uzun zamandan beri halkımız bu tür kültür ve sanat etkinliklerine hasret kalmıştı. Bu anlamda fuarımızın şehrimize ayrı bir renk katacağını düşünüyorum. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, gençlerimizi, kısaca kitaplara ilgi duyan herkesi fuarımıza davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Trabzon, Nisan, Kitap, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon Kitap Fuarı 25 Mart'ta açılacak - Son Dakika


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