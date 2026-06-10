Trabzon Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzon Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Trabzon Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor
10.06.2026 13:59
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Kültür Yolu Festivali, çocuklara yönelik etkinliklerle Trabzon'da kültürel mirası tanıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali beşinci gününde çeşitli etkinliklerle sürdü.

Trabzon Müzesi'ndeki programda, kültürel mirası korumak, tarihi değerleri tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çocuklara yönelik "Kültür Koruyucuları" etkinliği gerçekleştirildi.

Müze Müdürlüğü personeli, etkinliğe katılan çocuklara müzeyi gezdirerek eserler hakkında bilgi verdi.

Çocuklara, "Orpheus Mozaiğinden Dökülen Taşlar" adlı masalı anlatan yetkililer, kültürel mirasların korunmasının önemine işaret etti.

Mozaiğin resmi bulunan yapbozu tamamlayan çocuklara "Kültür Koruyucusu Rozeti ve Sertifikası" verildi.

Şarkıcı Kıraç'ın bu akşam sahne alacağı festival, 14 Haziran'a kadar çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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