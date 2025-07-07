Trabzon Kültür Yolu Festivali\'nde Atölye Çalışmaları

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında "Coğrafi İşaretli Ürünler" atölyesi gerçekleştirildi.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen atölyede katılımcılar, Trabzon ile özdeşleşmiş telkari, kazaziye ve hasır sanatlarının incelikle yapılışını deneme fırsatı buldu.

Kazaziye usta öğreticisi Serpil Çiçekli, AA muhabirine, festival kapsamında atölye çalışmalarının yoğun katılımla başladığını söyledi.

Katılımcılara kazaziye sanatını tanıttığını belirten Çiçekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer arkadaşlarımız da hasır ve telkariyi tanıtıyor. Kazaziyenin tarihi çok eski, Osmanlı tarihine dayanıyor. Birçok tekniğimiz var. Zincir teknikler, sürgü ve top tekniği var. Bunları ördükten sonra ütüleme ve düzleştirme tekniğimiz var. Tasarımda da en son haline dönüştürüyoruz."

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünde ayrıca "Evvel Zaman İzinde" adlı sergi de açıldı.

Festival süresince gezilebilecek sergide, yöre insanının geçmişte kullandığı kundak, battaniye, soba gibi ürünler de bulunuyor.