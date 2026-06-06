Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nin ilk gününde şarkıcı Bengü, konser verdi.
Bengü, Papara Park otopark alanında organize edilen konserde, aralarında "Unut Beni", "Saygımdan", "Aşkım" ve "Korkma Kalbim" gibi sevilen şarkılarının da bulunduğu eserleri seslendirdi.
Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren şarkıcı, bazı şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Bengü Konser Verdi - Son Dakika
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