Ay Grubu'na 7 İlde Büyük Operasyon: 107 Şüpheli Hedefte - Son Dakika
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Ay Grubu'na 7 İlde Büyük Operasyon: 107 Şüpheli Hedefte

14.07.2026 10:46  Güncelleme: 10:55
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Ay Grubu' suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, nitelikli yağma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı belirlenen 107 şüpheliden 31'inin cezaevinde olduğu tespit edildi. Operasyonlarda yakalama çalışmaları sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, farklı illerde çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 'Ay Grubu' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenledi. 107 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda, şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.

Ay Grubu'na 7 İlde Büyük <a class='keyword-sd' href='/operasyon/' title='Operasyon'>Operasyon</a>: 107 Şüpheli Hedefte

İstanbul'un Bağcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, yönetmek ve üye olmak', 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı, ticareti' başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı tespit edilen ve elebaşılığının Abrurrahman Ay isimli şahsın yaptığı belirlenen 'Ay Grubu' suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yeni bir soruşturma başlatıldı. 

9 EYLEMDEN SORUMLU TUTULUYORLAR

28 Ocak tarihinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1 şahsın silahla yaralandığı eylem, 7 Mart günü Kocaeli'nde meydana gelen 3 kişinin hayatını kaybettiği 2 şahsın yaralandığı, 23 Mart'ta, İzmir Buca'da, yaşanan silahla tehdit eylemi, 27 Mart günü İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen silah yakalatma eylemi, 4 Nisan'da, Samsun Havza'da yaşanan uyuşturucu madde ticareti eylemi, 13 Nisan'da Büyükçekmece'de meydana gelen 1 şahsı silahla yaralamaya teşebbüs eylemi, 26 Nisan günü Küçükçekmece'de, 'nitelikli yağma', 'silahla yaralama' ve 'kişiyi alıkoyma' suçlarına karışan, 5 Haziran'da Bursa Osmangazi'de uyuşturucu madde ticareti eylemi ve 7 Temmuz'da Bağcılar'da bir şahsa yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' eylemlerini örgütle bağlantılı şahısları gerçekleştirdiği tespit edildi.

7 İLDE 107 ŞÜPHELİYE OPERASYON: 31'İ CEZAEVİNDE

Şahısların tespiti yönelik başsavcılıkça yürütülen çalışmalarda, 107 şahıs tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerden 31'inin cezaevinde olduğu, ortaya çıktı. Polis ekiplerince, İstanbul merkezli Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl ve Şanlıurfa'da 93 adrese bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şahısları yakalama ve adreslerde arama çalışmaları devam ediyor.

Ay Grubu'na 7 İlde Büyük Operasyon: 107 Şüpheli Hedefte

ÖRGÜT SÜRECİ VE RAKİP ÖRGÜTLERLE ÇATIŞMALAR

1989 yılında Adana’nın Yüreğir ilçesinde doğan Halil Ay'ın, ilerleyen yaşlarında suç dünyası ile tanıştığı; burada ailesi ile birlikte uyuşturucu madde ticareti yapmaya başladığı; 

Devam eden süreçte ailesine önderlik ederek suç örgütü oluşumu içerisine girdiği ve uyuşturucu madde ticaretini arttırmak için İstanbul’a taşındığı, özellikle Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde kurmuş olduğu uyuşturucu madde ağı ile kazanmış olduğu yasa dışı paralar ile örgütünü finanse ederek, eylem gücünü arttırdığı; 

Bu süreçte Halil Ay’ın uyuşturucu madde temin ettiği Gündoğmuşlar ve Anucurlar Silahlı Suç Örgütleri arasında meydana gelen çatışmalar neticesinde, Halil Ay’ın sadece Anucurlar Silahlı Suç Örgütü ile yapmış olduğu uyuşturucu madde ticaretlerine devam ederek, geçmiş tarihlerde Gündoğmuşlar Silahlı Suç Örgütü ile yapmış olduğu ticaretler neticesinde ortaya çıkan borcu ödememesi üzerine, Gündoğmuşlar Silahlı Suç Örgütü ile birlikte hareket eden, dönem itibariyle Barış Boyun liderliğindeki Daltonlar Silahlı Suç Örgütü üyelerince, 14 Ocak 2023 günü saat 04.10 sıralarında Haliç Köprüsü üzerinde Halil Ay'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayında Halil Ay’ın bulunduğu araçta oturan Cumali Aslan isimli şahsın öldürüldüğü, devam eden süreçte Halil Ay’ın yasadışı yollarla yurt dışına gittiği; 

Redkitler Silahlı Suç Örgütü lideri Ferhat Delen ile geliştirdiği ikili ilişkiler neticesinde; iki suç örgütünün birlikte hareket ederek, kendilerine bağlı örgüt mensuplarına vermiş oldukları talimatlar neticesinde; 

Daltonlar Silahlı Suç Örgütü’nün yöneticisi olan “Yoldaş Dalton” lakaplı Emircan Yılmaz'ın 24 Mayıs 2023 tarihinde Gürcistan- Abhazya’da öldürüldüğü;

Daltonlar Silahlı Suç Örgütü’nün de Emircan Yılmaz'ın intikamını almak maksadıyla, kendilerine bağlı örgüt mensuplarınca, dönem itibariyle Fransa’da firari bulunan Halil Ay’ın evi tespit edilerek düzenlenen silahlı saldırı neticesinde Halil Ay öldürüldüğü;

Ay Grubu'na 7 İlde Büyük Operasyon: 107 Şüpheli Hedefte
Fransa'da firari durumda bulunurken Daltonlar Suç Örgütü üyeleri tarafından öldürülen Halil Ay

Halil Ay öldürüldükten sonra kurmuş olduğu suç örgütünün liderliğini, amcasının oğlu olan 1990 yılında Adana’nın Yüreğir ilçesinde dünyaya gelen Abdurrahman Ay’ın üstlenerek örgüt adına eylemler gerçekleştirip, örgütü finanse etmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Operasyon, İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ay Grubu'na 7 İlde Büyük Operasyon: 107 Şüpheli Hedefte - Son Dakika

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