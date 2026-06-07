Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Yorgancılık ve Kazaziye Atölyeleri - Son Dakika
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Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Yorgancılık ve Kazaziye Atölyeleri

Trabzon Kültür Yolu Festivali\'nde Yorgancılık ve Kazaziye Atölyeleri
07.06.2026 16:02
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Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde yorgancılık ve kazaziye atölyeleri düzenlendi, sanat öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında yorgancılık ve kazaziye atölyeleri gerçekleştirildi.

Trabzon Müzesi'ndeki atölyelerde katılımcılar, yorgancılık işlemelerinin giysilere uyarlanmasının yanı sıra takı ve süslemede uygulanan kazaziye tekniğini deneme fırsatı buldu.

Halk Eğitim Merkezi Yorgancılık Usta Öğreticisi Fatma Tomar, AA muhabirine, Kültür Yolu Festivali'nde kültürel bir mirası katılımcılara öğretmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yorgancılık sanatını tanıtmaktan keyif aldığını dile getiren Tomar, "Katılım güzel. İnsanların ilgi duymaları benim için çok önemli. Çünkü yorgancılık Trabzon'un en önemli sanatlarından, eski sanatlarından biri. İlgiyle büyümesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Kazaziye usta öğreticisi Ervin Çabuk ise katılımcılara sanatın inceliklerini anlattığını kaydetti.

Katılımcılara sanat deneyimi sunduklarını aktaran Çabuk, "Kullandığımız malzemelerimizle birlikte çok küçük de olsa öğrencilerime katkıda bulunduysam kendimi mutlu hissederim." dedi.

Sanatçı Ferhat Göçer'in bu akşam sahne alacağı festival, 14 Haziran'a kadar çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Yorgancılık ve Kazaziye Atölyeleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Yorgancılık ve Kazaziye Atölyeleri - Son Dakika
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