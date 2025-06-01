Trabzon Müzesi 10 Bin Yıl Önceki İnsan İzlerini Sergiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Trabzon Müzesi 10 Bin Yıl Önceki İnsan İzlerini Sergiliyor

01.06.2025 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Müzesi, 8 yıl süren restorasyonun ardından 10 bin yıl öncesine ait insan izlerini sergiliyor.

Bu müzede 10 bin yıl öncesine ait insan izleri sergileniyor

Trabzon Müzesi yaklaşık 8 yıldır süren restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçilere açıldı

Müzede Roma dönem M.S 2-3-4 yüzyılları ait birçok eserin yanı sıra geç Osmanlı dönemine ait onlarca eser sergileniyor

TRABZON - Trabzon Müzesi (Kostaki Konağı) yaklaşık 8 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılırken müzede, Trabzon'da yaşamış 10 bin yıl öncesine ait ilk insan izleri sergileniyor.

Trabzon'un Düzköy ilçesi sınırlarında bulunan Koskarlı Mağarası'nda bulunan çakmaktaşı ve obsidiyen (volkanik cam) gibi ham maddelerden üretilmiş yontma taş el aletleri Trabzon'un ilk meskünlarının 10 bin yıl önce yaşadığını ortaya koyarken, bu döneme ait kalıntılar Trabzon Müzesinde sergileniyor.

Restorasyon ve teşhir düzenleme geçtiğimiz günlerde tamamlanan Trabzon Müzesi 30 Mayıs 2025 günü tekrar ziyarete açılırken müzede, Trabzon'da 10 bin yıl önce yaşamış insan izlerinin yanı sıra Roma dönemi M.S 3-4 yüzyıllarına ait Zeus heykelciği başı, M.S 2 yüzyıl Roma dönemi Peplos giyen kadın heykelciği, M.S 3-4 Roma dönemine ait adak kabartmanın yanı sıra antik Yunan ve Romalılar dönemine ait heykeltıraşlar, taş, kil, metal, ahşap veya diğer malzemeler ve geç Osmanlı dönemine ait onlarca eser sergileniyor.

Yapılan restorasyon çalışmalarının ardından tarihi eserler büyük bir titizlikle oluşturulan özel bölümlerde sergilenirken müzede onlarca eserler ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Müzede, ilk insan izlerinin bulunduğu özel bölümde "Trabzon'da ilk insan izleri. Son yıllarda Trabzon çevresinde yapılan yüzey araştırmaları ve kazıları, bölgenin günümüze yaklaşık 10 bin yıl öncesinden itibaren yerleşim gördüğünü ortaya çıkarmıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Çalışkan başkanlığındaki bir ekip tarafından Düzköy ilçesi sınırlarında bulunan Koskarlı Mağarası'nda bulunan çakmaktaşı ve obsidiyen (volkanik cam) gibi ham maddelerden üretilmiş yontma taş el aletleri Trabzon'un ilk meskünlarının 10 bin yıl önce mağara tipi yerlerde yaşadığını ortaya koymuştur. Son arkeolojik araştırmalar aynı zamanda Trabzon ve çevresinde Demir Çağı sonlarına kadar yerel halklar tarafından iskan edildiğine dair arkeolojik veriler sunmaktadır. M.Ö 7. yüzyıl sonlarında Trabzon'da bir Yunan kolinisi kurulduğu sırada kentte yerel bir halkın yaşadığı anlaşılmaktadır" yazısı yer alıyor.

Müzede, antik Yunan ve Romalılar dönemine ait heykeltıraşlar, taş, kil, metal, ahşap veya diğer malzemeler yer alırken müzede Roma dönemi M.S 3-4 yüzyılları Zeus heykelciği başı, Roma dönemine ait M.S 2 yüzyıl Peplos giyen kadın heykelciği, yine Roma dönemine ait M.S 3-4 yüzyıllar adak kabartması özel bölümde sergileniyor.

Müzede geç Osmanlı dönemine ait eserlerde yer alırken özellikle o döneme ait silahlar, seramikler, küpler, giysiler dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Osmanlı, Trabzon, Kültür, Sanat, Yaşam, Roma, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon Müzesi 10 Bin Yıl Önceki İnsan İzlerini Sergiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler
Kadıköy’de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki çocuk, silah teşhirinden tutuklandı Kadıköy'de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki çocuk, silah teşhirinden tutuklandı
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı

16:42
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı
16:20
İstanbul’daki barış zirvesi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Esir takası hazırlığındayız
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Esir takası hazırlığındayız
15:57
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum’dan ağır küfür ve hakaret
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
22:35
İnanılmaz görüntüler Bursaspor’un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
22:29
Beşiktaş Fibabanka’dan Galatasaray’a 22 sayı fark Seride durum 2-0 oldu
Beşiktaş Fibabanka'dan Galatasaray'a 22 sayı fark! Seride durum 2-0 oldu
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:57
İBB soruşturmalarını yürüten savcıları tehdit eden suç makinesi yakalandı
İBB soruşturmalarını yürüten savcıları tehdit eden suç makinesi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 17:16:08. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon Müzesi 10 Bin Yıl Önceki İnsan İzlerini Sergiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.