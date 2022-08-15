Trabzon'un fethi yaklaşık 60 yıl sonra ilk kez 15 Ağustos'ta kutlandı

TRABZON - Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilişinin 561. yıldönümü kutlandı. Yaklaşık 60 yıldır 26 Ekim tarihinde kutlanan fetih töreni bugün ilk kez 15 Ağustos'ta kutlanırken, bu yöndeki tartışmalara Türk Tarih Kurumu son noktayı koyarak fetih gününü 15 Ağustos olarak belirlemişti.

Trabzon'un fethiyle ilgili Trabzon Valiliğince Türk Tarih Kurumu Başkanlığına gönderilen yazı kurum tarafından incelendikten sonra fetih gününün 26 Ekim değil, 15 Ağustos olarak belirlemesinin ardından bu yılki fetih kutlaması yaklaşık 60 yıl sonra ilk kez 15 Ağustos'ta gerçekleşti.

Zağnos Vadisi Parkında yapılan törene katılım az olurken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, burada yaptığı konuşmada törene az sayıda katılım olmasını eleştirdi. Ataman, "Bugün plakası 61 olan şehrin 561. Fetih yıldönümündeyiz. Küçük bir sitemimi ifade etmem lazım. Şehrin fetih yıldönümü uzun tartışmaları sonucunda Türk Tarih Kurumu tarafından 15 Ağustos olarak tescillendi. Doğrusunun bugün olduğu tarihi vesikalarla ortaya konuldu. Bu tarihi tartışan arkadaşlarımızı STÖ'lerimizin de aynı şekilde bu fetih gününde teveccühleriyle sayısal olarak çokluklarını da görmek isterdik. Neticede bu işin kıymetini değiştirmez" dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da 1960'lı yıllardan beri ilk kez fetih kutlamasının 15 Ağustos'ta yapıldığını kaydederek, "Bu yıl ilk defa Trabzon'un fetih yıldönümünü 15 Ağustos tarihi itibariyle kutluyoruz. Daha önceki yıllarda 1960'lı yıllardan itibaren Trabzon'un fetih kutlaması başlamıştı ve o da 26 Ekim tarihi olarak kutlanıyordu. Yıllardır bu tarih ilimiz kamuoyunda tartışılıyordu 15 Ağustos mu 26 Ekim mi diye. En son bununla ilgili Valilik olarak Türk Tarih kurumuna yazılı olarak sorduk, bunu en kapsamlı tarihi bilgi olarak da bize verecek olan Türk Tarih Kurumuydu. 15 Ağustos tarihinin fetih tarihi olarak değerlendirildiği noktasında Türk Tarih Kurumu kanaatlerini bize farklı kaynakları da referans göstererek bize bildirdi. Biz de bu yıl 15 Ağustos'u Trabzon'un fetih tarihi olarak kutlamaya başladık" diye konuştu.

Kutlamada öğrenciler şiir okumasının ardından spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.