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Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümü törenlerle kutlandı

TRABZON - Trabzon'un fethinin 563. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümü Türk Tarih Kurumu'nun incelemeleri neticesinde verilen karar sonrası 3. kez 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. Kutlama programı çerçevesinde öncelikle Fatih Parkı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca'nın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın büstüne çelenk bırakmasının ardından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kutlama programı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sg. Binbaşı Aytaç Bayırlı ve il protokolü katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca "Trabzonumuz 4 bin yıllık kadim bir şehir. Tarihi ve kültür şehri. Tabi yıllarca Doğu Roma İmparatorluğu'nda kalmış. Daha sonra 1204 yılında Haçlıların seferinden sonra İmparator Komninos'un torunları Trabzon'a gelerek 1204'de Komninos Krallığı'nı kurdular. Fakat diğer tarafta Fatih Sultan Mehmet Han 21 yaşında genç bir padişahımız. 9 yaşında hafız olmuş, 14 yaşında padişah olmuş, yedi dil biliyor. Hepimizin bildiği gibi 1453 yılında İstanbul'u fethet Fakat Trabzon'u fethetmeden İstanbul fethedilmiş sayılmaz diyerek Trabzon'a sefer emri verdi. ve kendisi de bizzat ordunun başına geçerek biz toprakları değil gönülleri fethetmeye gidiyoruz diyerek yola revan oldu. ve Trabzon'umuza gelerek karadan ve denizden Trabzon'u kuşattı. ve tam 563 sene önce bugün Trabzon'umuzu fethetti. Ben burada özellikle şehrimizi fetheden başta Fatih Sultan Mehmet Han ve aziz şehitlerimizi ve fethe katılan bütün gazilerimizi ve ceddimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Fatih Sultan Mehmet Han, şehri fethettikten sonra tabii birkaç gün burada kaldıktan sonra Kazım Bey'i Vali olarak atayarak kendisi payitahta döndü. Daha sonra hepimizin bildiği gibi Yavuz Sultan Selim Han burada 21 yıl şehzadelik yaptı. Kanuni Sultan Süleyman burada doğdu. 15 yıl cihan imparatoru olmak için kendini burada hazırladı. Dolayısıyla bu üç cihan padişahı bizlere kadim bir şehir emanet ettiler. Tabii şu anda bize düşen de bu kadim emaneti alıp torunlarımıza, evlatlarımıza devredebilmek" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın kutlama programı kapsamında verdiği fetih özel konseri, tören alanında bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.