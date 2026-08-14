Trabzon'un Fethi 565. Yılında Gölçayır'da Kutlandı - Son Dakika
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Trabzon'un Fethi 565. Yılında Gölçayır'da Kutlandı

Trabzon\'un Fethi 565. Yılında Gölçayır\'da Kutlandı
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Trabzon'un fethinin 565. yıl dönümü, Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu Gölçayır'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Programa katılan Vali Tahir Şahin, bu tür etkinliklerin sürdürülebilir olmasını temenni ederken, katılımcılar güreş, okçuluk, tiyatro ve belgesel gösterimi gibi etkinliklerle tarihi anları yaşadı.

Trabzon'un fethinin 565'inci yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Kent Konseyi, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) işbirliğiyle Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon seferi sırasında otağını kurduğu Gölçayır'da program organize edildi.

Vali Tahir Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon Kent Konseyi Kadın Meclisinin girişimleriyle yaklaşık 5 ay önce etkinliğin ön hazırlıklarının yapıldığını söyledi.

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği programda Trabzon'un fethinin 565'inci yıl dönümünün kutlandığını belirten Şahin, "Bir cihan imparatorluğuna giden bu sürecin başladığı coğrafyada bütün sivil toplum kuruluşlarıyla Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin otağını kurduğu yerde bir etkinlik, bir faaliyet yapıyoruz. Bu noktada emeği geçen özellikle Kent Konseyi Kadın Meclisine ve üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

Şahin, etkinliğin sürdürülebilir olmasını temenni ederek, "Biz sürece başlarken kıymetli üyelerimize şunu konuşmuştuk. Biz bir tohum ekelim. İnşallah bu ekine dönecek. Bugün görüyoruz ki şehrimiz bunu sahiplenmiş. Bundan sonraki süreçte de el birliğiyle tüm sivil toplum kuruluşlarıyla bu süreci yöneteceğiz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Trabzon'un fethinin önemine değinerek, bugünü yeniden canlandırmak için düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Şahin ve beraberindekiler, otağı, "Trabzon'un Şehitleri ve Tarihi" isimli stantları, ahşap oyunları, piknik ve satış alanlarını, kır kahvesini ve kamu kurumları ile derneklerce kurulan stantları ziyaret ederek ilgililerle görüştü. Vatandaşlarla da sohbet eden protokol üyeleri, güreş ve okçuluk müsabakalarını izledi. Şahin, ok atarak, sporcularla güreş tuttu.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Ayrıca programın sonunda Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Gülbahar Hatun ve Evliya Çelebi'nin konu edildiği "Ecdadımızdan Bize Mesaj Var" isimli tiyatro gösterisi ile Trabzon'un fethine özel hazırlanan kısa belgesel de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'un Fethi 565. Yılında Gölçayır'da Kutlandı - Son Dakika

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