Tripolis Antik Kenti çocukların bayramına ev sahipliği yaptı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.04.2026 10:06  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Tripolis Antik Kenti'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirildi. Binlerce yıllık Agora'da sahne alan çocukların gösterileri, ilçe protokolünün katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nde yer alan okullar, Türkiye'de eşine az rastlanır bir bayram kutlamasına imza attı. 23 Nisan günü yapılması planlanan ancak sağanak yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle bugüne (29 Nisan) ertelenen etkinliklerin adresi, Tripolis Antik Kenti oldu. Yenicekent'teki ilk ve ortaokul öğrencilerinin aylar süren hazırlıkları, antik kentin kalbi sayılan Agora'da hayat buldu. Binlerce yıllık sütunların ve tarihi dokunun arasında sergilenen halk oyunları, modern dans gösterileri ve şiir konserleri izleyenleri etkiledi.

Bayram sevincini arkeolojik bir mirasla birleştiren öğrencilerin performansı, tarihi mekana adeta yeniden can verdi. Antik kentteki kutlamalara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Veliler, çocuklarının bu özel gününe tarihi bir fonda tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

Kutlamaların Tripolis Antik Kenti'nde yapılmasının hem bölge halkı için hem de çocuklar için unutulmaz anlar yaşattığını vurgulayan Tripolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman, "Tripolis Antik Kenti'nde 2012 yılında kazı çalışmalarına başladık. Bu çalışmaların 14. yılında hem Yenicekent halkı için hem Buldan halkı için hem Denizli halkı için farklı bir etkinlik oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramını bir antik kentte kutladık. Bu tabii Türkiye'de nadir olan olaylardan bir tanesi. Günümüzden 2 bin yıl önce kentin merkezi konumundaki Agora'da bu töreni gerçekleştirdik. Etkinliğe yaklaşık 2 bin kişilik bir katılım oldu. Çocuklarımız çeşitli gösteriler yaptılar, halk oyunlarından, folklor danslarından örnekler sergilediler. Tüm ilçe protokolümüz Yenicekent halkı, çocuklarımız, anneleri, babaları, nineleri, dedeleri bu güzel olaya şahitlik ettik. Antik kentler tabii ki bilimsel amaçlı olarak kazı çalışmalarının yürütüldüğü faaliyetler ama zaman zaman da kontrollü bir biçimde bu tip etkinliklerin yapılması da fayda var. Tripolis Antik Kenti Yenicekent Mahallesi'nin hemen bitişiğinde olmasına rağmen ilk kez burayı görenler vardı. Tabii sadece bu bayramda ziyaretçilere tanıtılmış olmadı. Aynı zamanda burada etkinlikte bulunan çocukların hafızasına da burada bir antik kentin olduğunu, kültürel mirasa sahip çıkılması gerektiğini aşıladığımızı düşünüyoruz. Bu anlamda da hem ben hem de ekibim çok mutlu olduk" dedi.

Binlerce yıllık antik kentte düzenlenen bu anlamlı törene, Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Vural, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Bekir Cinkara, İlçe Emniyet Müdürü Murat Üstündağ, Tripolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman, Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 10:57:29. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.