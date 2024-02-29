Trompet Virtüözü Matthias Höfs, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Konser Verecek

Kültür Sanat

Trompet virtüözü Alman Matthias Höfs, dünyaca ünlü orkestra şefi Gürer Aykal yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) ile konser verecek.

Aynı zamanda German Brass'in de solo trompetçisi olan Höfs'ün, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 1 Mart'ta düzenlenecek konserini şef Gürer Aykal yönetecek.

Höfs, trompet için yazılmış en popüler eserlerden Johann Nepomuk Hummel'in trompet konçertosu ile Çaykovski'nin konusunu Dante'nin "İlahi Komedya"sından aldığı "Francesca da Rimini" isimli eserini yorumlayacak.

Konser öncesi provalara katılan Matthias Höfs, AA muhabirine, İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Burada sahneye çıkacağı için heyecanlı olduğunu anlatan Höfs, "Şimdiden pek çok arkadaşla tanıştım, bu harika konser için çok heyecanlıyım. İzleyicilere orkestra ile çalmak büyük bir zevk ve dün çok sayıda öğrenciyle harika bir ustalık sınıfı yaptık. Çok genç, kendisini müziğe adamış genç müzisyenler, çocuklar, yetişkinler ile çok yoğun bir şekilde çalıştık. Katılımcıların motivasyonundan çok etkilendim. İzmir'de geçireceğim bir hafta için çok mutluyum." dedi.

Şef Gürer Aykal

Orkestra şefi Gürer Aykal ise Matthias Höfs'ü dünyanın en iyi trompetçisi olarak tanımladı.

İyi sanatçıların aynı zamanda iyi insan olduğunu vurgulayan Aykal, özellikle trompetçilerle yaptığı etkinliğin etkileyici olduğunu söyledi.

Matthias Höfs ile sahneye çıkacağı için heyecanlı olduğunu ifade eden Aykal, şunları kaydetti:

"Matthias, inanıyorum ki cuma günü bu salonu yıkacak. Çok önemli bir insan. Çok mutluyum onunla olduğum için. İzmir'e böyle sanatçıların gelmesi de çok iyi. Buraya gelmesini sağlayan, bunda emek veren herkese teşekkür ediyorum. Çok değişik eserler seslendireceğiz. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da çok iyi çalıyor. Çok dikkatli provalar yapıyoruz. Gelen seyirciler çok mutlu olacaklar. İzmir'in seyircilerini de biliyorum. Onlar İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın saygıdeğer müzikseverleri. Onları da çok mutlu edeceğimize inanıyorum."