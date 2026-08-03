Troya'da Kazı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Troya'da Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Troya\'da Kazı Çalışmaları Devam Ediyor
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Troya Ören Yeri'nde 2026 yılı kazı çalışmalarında Troya Savaşı'nın izleri aranıyor.

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan 5 bin 600 yıllık medeniyete ev sahipliği yapan Troya Savaşları'nın yaşandığı Troya Ören Yeri'nde devam eden 2026 yılı kazı çalışmalarında Troya Savaşı'nın izleri aranıyor.

Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan Troya Savaşları'nın yaşandığı Troya Ören Yeri, UNESCO'nun 1998 yılında 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığı 5 bin 600 yıllık medeniyete ev sahipliği yapıyor. Tarihte savaşlar, yangınlar ve depremlerle defalarca kez yıkılıp yeniden kurulan Troya Ören Yeri, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Ören yerini gezmeye gelenler 2019'da açılışı gerçekleştirilen 2 bine yakın eserin sergilendiği Troya Müzesi'ni de görme imkanı buluyor.

Troya Ören Yeri'nde kazı çalışmaları 12 ay devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında, ÇOMÜ destekleriyle ve İçdaş sponsorluğunda yürütülen kazılarda, önemli buluntulara rastlanılıyor. Troya Savaşları'nın yaşandığı Troya Ören Yeri'nde devam eden 2026 yılı kazı çalışmalarında Hellenistik Roma Döneminin Agora alanında, Homeros Troya'sına ilişkilendirilen son Tunç Çağı Güney girişinin devamında büyük görkemli Troya Kalesinin dışında arkeolojik bulgular araştırılıyor. Bu alanda yapılan kazı çalışmalarıyla var olduğu kabul edilen Troya Savaşı'nın izleri aranıyor.

Troya Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Troy'daki kazı çalışmalarının ikinci alanı hemen bizim Agora dediğimiz alan. Roma döneminde bir kent meydanı olarak tanımlanan alan. Burası Son Tunç Çağının güney kapısının hemen önünde yaklaşık 5-6 yıldır burada kazıları devam ettiriyoruz. Özellikle buradaki kazı yapmamızın temel amacı, hem Troya'nın Son Tunç Çağ'a yani Troya Savaşı ile ilişkilendirilen kenti ile ilgili aşağı kentin var olup olmadığı, aşağı kentin yapısının nasıl olduğu konusundaydı. Ama ikinci önemli amacımız ise yine Troya Savaşı ile ilişkilendirilen Troya-6 ve Troya-7 olarak tanımlıyoruz. Bu kentin son tahribat tabakasının nasıl olduğu, yani Troya'nın, Troya Savaşı ile ilişkilendirilen dönemde nasıl yıkıldığı, ne zaman yıkıldığı konusunda veriler elde etmek. Önceki yıllarda söz konusu tabakalarla ilgili önemli verilere ulaştık. ve bu sene de biraz daha bu alanı genişleterek Troya Savaşı'nın izlerini aramaya çalışıyoruz. Son dönemde Christopher Nolan'ın Odyssey filmi nedeniyle Troya'ya çok tartışılıyor. Troya Savaşı ile ilgili konular çok tartışılıyor. Biz de burada arkeolojik olarak Troya kentinin Homeros'la ilişkilendirilen, Troya Savaşı ile ilişkilendirilen Troya kentinin ne zaman ve nasıl yıkıldığını, son yıkım tabakasının nasıl olduğu konusunda verileri elde etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Troya'da Kazı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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