Troya\'da Kazılar; Troya Savaşı İzleri Aranıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 5 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu belirtilen Troya Antik Kenti'nde arkeologlar, bu yılki kazılarda Troya Savaşı'nın izini sürüyor.

Troya Antik Kenti'nde 1863'te Frank Calvert tarafından başlatılan kazılar, resmi olarak 1871'de Heinrich Schliemann, daha sonra Wilhelm Dörpfeld ve Carl Blegen tarafından gerçekleştirildi.

Troya Antik Kenti 2025 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve destekleri, İÇDAŞ'ın ana sponsorluğu, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Tevfikiye köyü muhtarlığının destekleriyle devam ediyor.

Günümüzde Prof. Dr. Rüstem Aslan başkanlığında yürütülen kazılarda bu yılki hedef, Troya Savaşı ile ilişkilendirilen Son Tunç Çağı'nın tahribat tabakasına inilerek, savaşa ait bulgulara ulaşmak.

Kazılar başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen, Troya 6 dönemine ait saray yapısı önündeki alandan gün yüzüne çıkarılan 3 bin 500 yıllık sapan taşları, arkeologların savunma ve saldırı ile ilgili bilgilere ulaşmasını sağladı.

Son Tunç Çağı dönemine yoğunlaşıldı

ÇOMÜ adına kazı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Rüstem Aslan, Geleceğe Miras Projesi kapsamında çalışmaları bu yıl iki farklı alanda gerçekleştireceklerini söyledi.

Söz konusu alanlarda önceki yıllarda yaptıkları çalışmalarda "Homeros Troyası" olarak adlandırdıkları, Troya Savaşı ile ilişkilendirilen Son Tunç Çağı dönemi ile ilgili ellerinde verilerin bulunduğunu aktaran Aslan, "Son Tunç Çağı saray yapısı ve sur duvarının yakınlarında bir ok ucu ve benzeri savaş aletleri bulmuştuk. Bu seneki çalışmamızda Troya Savaşı ile ilişkilendirilen Son Tunç Çağı'nın tahribat tabakasına inmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Troya Savaşı konusunun 19'uncu yüzyıldan itibaren tüm arkeologları ilgilendirdiğine ve özellikle Troya'da çalışan arkeologların bu savaşla ilgili arkeolojik veri bulunup bulunmayacağı konusunda büyük çalışmalar yaptığına dikkati çeken Aslan, "Biz de son 3-4 yıldır bu dönemle ilgili araştırmalarımızı yoğunlaştırdık. Burası bir höyük kazısı, diğer dönemlere ait kalıntılar da karşımıza çıkıyor. Geçen yıllarda Doğu Roma Dönemi iskeletleri ile daha sonraki dönemlere ait bazı kalıntılar bulmuştuk. Bu seneki ana amacımız herkesin konuştuğu, yüzyıllardır üzerinde tartıştığı Troya Savaşı'na işaret eden arkeolojik buluntuların gün yüzüne çıkarılması." diye konuştu.

"Savaşa işaret eden arkeolojik verilerin peşindeyiz"

Arkeolojide savaş tarihinin izlerini bulmanın kolay olmadığını ifade eden Aslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle 1930'lu yıllarda Carl Blegen, 1980'li yıllarda Manfred Osman Korfmann'ın yaptığı kazılarda bizim Troya 6 ve 7 olarak tanımladığımız kentlerin, özellikle Troya 7 dediğimiz Son Tunç Çağı'nın son dönemleri yani milattan önce 1200'lere ait bir yanık tahribat tabakası keşfetmiştik. Tahribat tabakası içindeki iskelet buluntuları, savaş aletleri, arkeolojik buluntunun durumu bunun bir savaşa işaret ettiğini bize söyleyebiliyor. Önceki yıllarda Agora alanı ile saray yapısı ve savunma duvarı arasında da tahribat tabakasına işaret eden ilk veriler karşımıza çıktı.

Bir yangın tabakasının içinde savaş aleti ya da özensiz gömülmüş iskelet buluntusu gibi savaşa ve tahribata işaret eden arkeolojik verilerin peşindeyiz. Onun ilk ipuçlarını önceki yıllarda almıştık. Bu sene Geleceğe Miras Projesi kapsamında bu alanları daha da genişleterek, bu dönemle ilgili arkeolojik buluntuları daha geniş bir alanda araştırmayı amaçlıyoruz. Bu sene sürpriz sonuçlar çıkacağını umuyoruz."

3 bin 500 yıllık sapan taşları bulundu

Troya 6 sarayının önündeki buluntulara ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Aslan, şu bilgileri aktardı:

"Sarayın önündeki dolguda taşlar çıktı. Bunları bu dönemden biliyoruz. Kilden yapılmış sapan taşları var. Bazen çay taşlarını da sapan taşı olarak kullanıyorlar. Tunç Çağı'nda da önemli bir silah olarak sapan taşlarını biliyoruz. Bunların burada çıkması tesadüf değil. Özellikle saray yapısının önünde, küçük bir alanda bu kadar çok sapan taşının çıkması burada savunma ve saldırı ile ilgili bir işlevin olduğunu gösteriyor. Geçen sene de bu alanda 2 tane Son Tunç Çağı'na ait ok ucu bulmuştuk. Bu da bize kazının ilerleyen dönemlerinde olası tahribatla ilgili daha önemli buluntuların çıkacağının işaretini vermiş oluyor."

Troya Savaşı

Troya Savaşı'nın, Troyalı Paris'in, Sparta kralı Menelaus'un eşi kraliçe Helen'i kaçırmasının ardından Akalar (Yunanlar) tarafından Truva şehrine karşı başlatıldığı biliniyor.

Savaş, Helen'in geri getirilmesi için iki kez Troya surları önünde gerçekleşti.

Troya'da 10 yıl süren kuşatmaların iki tarafı da yıpratmasının ardından, Agamemnon'un Troya Atı stratejisi ile savaş, Akalar'ın galibiyetiyle sona erdi.