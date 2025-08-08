Troya Film Ödülü Krizi: 'Rahma' Projesi Kazandı Ama Ödül Alamadı - Son Dakika
Kültür Sanat

Troya Film Ödülü Krizi: 'Rahma' Projesi Kazandı Ama Ödül Alamadı

08.08.2025 15:58
'Rahma' projesi Troya Film Platformu'ndan 200 bin lira ödül kazandı ancak ödül hala verilmedi.

Troya Film Platformunca düzenlenen "İlyada Kurmaca Film Pitching Lab" yarışması kapsamında "Rahma" isimli projeyle ödül almaya hak kazanan Balkon Film'den sürece ilişkin açıklama yapıldı.

"Kamuoyunun ve sinemacı meslektaşlarımızın dikkatine" başlığıyla yayımlanan açıklamada, 2024 yılı eylül ayında "Rahma" isimli projenin Troya Film Platformuna yarışmacı olarak seçildiği belirtildi.

Yarışmaya katılan projelerin uluslararası jüri tarafından değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Burada 'Rahma' projemiz 200 bin lira değerindeki 'En İyi Proje' ödülünü almaya hak kazandı. Ancak aradan geçen bir yılın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi önemli bir kurumun desteğiyle platformu düzenleyen Troya Kültür Sanat ve Araştırma Derneği (TKSAP) ile yaptığımız bütün görüşmelere rağmen tarafımıza verildiği kamuoyu ile de paylaşılan ödülümüzü bir türlü alamadık. Platformun başkanı Betül Günay ve koordinatörü Çetin Özdemir ile defalarca yazışmamıza ve konuşmamıza rağmen hiçbir aşama kaydedemedik." ifadelerine yer verildi.

Projeyle ilgili vadedilen desteğin alınamadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün gelinen noktada kendileri hakkında hukuki süreci başlatmış durumdayız. Bizim gibi büyük bir emek ve vakit kaybı yaşamamak adına bu ekibin düzenlediği herhangi bir etkinliğe ya da yarışmaya katılmayı planlayan bütün meslektaşlarımızı uyarıyoruz. Sinema sektörü için kuralları net belirlenmiş, dürüst bir ödüllendirme sistemi önemlidir. Unutmayalım ki, bu sektörü suiistimal edenleri görmezden gelmek, işini ciddiyetle yapmayan, aldıkları destekleri ne yaptıkları belirsiz olan ve verdikleri sözleri tutmayan ekiplere geçit vermek, hem Türk sinemasının hem de bütün meslektaşlarımızın zararına olacaktır."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Sinema, Sanat, Hukuk, Dünya, Son Dakika

