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TRT'nin yeni dizisi 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nın galası yapıldı

İSTANBUL - Osmanlı tarihinin ihtişamlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet'in hayatına ışık tutacak "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin galası yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Osmanlı tarihinin doğru anlaşılması noktasında çok önemli girişimler olsa da bir taraftan bu tarih bir yanıyla da baskılanmaya çalışılmıştır. Son dönemlerde artık bu tarihle de barışıldığını, bu tarihin gerçek boyutlarıyla çok ciddi şekilde ortaya konmaya başlandığını büyük bir mutlulukla görüyoruz. Dolayısıyla sanatla, sinemayla tarihimizle barışmamız, tarihimizin derinliklerini, gerçeğini, bütün boyutlarıyla ortaya koymamız bizim insanımıza olan bir borcumuz" dedi.

TRT'nin yeni dizi projesi "Mehmed: Fetihler Sultanı" ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Osmanlı tarihinin en ihtişamlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed'in hayatının ele alınacağı dizinin galası, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşti. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen dizinin ilk bölüm izlemesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetimi, dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin, yönetmeni Şafak Bal, dizinin başrol oyuncularından Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Seçkin Özdemir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.

İlk bölüm izlemesi öncesinde konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Bu akşam bizler için çok kıymetli bir dizi projemizin "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizimizin ilk izlemesini gerçekleştirmek için bir araya geldik. Biz TRT olarak, özellikle özel kanalların yapmakta zorlanacağı projelere odaklanmaya gayret ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak tarihimizi, milli manevi kültürel değerlerimize sahip çıkmayı, ecdadımızın kahramanlık hikayelerini anlatmayı, şerefli tarihimizin şanlı sayfalarını ekrana getirmeyi kamu yayıncılığının bir sorumluluğu olarak görüyoruz. Dolayısıyla peygamber efendimizin müjdelediği kutlu fethi ve onun övgüsüne mazhar olmuş güzel komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı anlatan bu dizimizin de aslında bu kamu yayıncılığı bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Dizinin konusu, medeniyetler tarihi açısından, dünya tarihi açısından çok ama çok hayati bir aktörü esas alıyor"

Dizinin çok büyük bir proje ve ciddi bir yatırım olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dizinin konusu, medeniyetler tarihi açısından, dünya tarihi açısından çok ama çok hayati bir aktörü esas alıyor. Fatih Sultan Mehmet'i ve Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'un fethi başta olmak üzere ortaya koyduğu başarıları gösteriyor ve bunu hikaye ediyor. Bu dizi esas itibariyle, Fatih Sultan Mehmet'in, Osmanlı Devleti'ni kurumsallaştıran, gerçek anlamda bütün unsurlarıyla devlet haline getiren bir hükümdar olduğunu anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Tarihçi Prof. Dr. Halil İnancık'ın Fatih Sultan Mehmet ile ilgili "Tarihin yetiştirdiği en müstesna hükümdardır" sözlerini anımsatan Altun, "Gerçekten de Fatih Sultan Mehmet, medeniyetler tarihinde bir çağ açıp bir çağ kapatan, İstanbul'un fethini hayata geçirmiş deha hükümdardır ve Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı Devleti için ortaya koyduğu, geliştirdiği yönetim sistemi uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin birçok alanda ciddi kazanımlar elde etmesini beraberinde getirmiştir. Dizi ilerledikçe de göreceğiz ki nitekim Fatih Sultan Mehmet'in hayatına baktığımızda bunu görürüz. O dönem aslında bugünle birçok açıdan benzerlikler taşıyan da bir dönemdir ve bu yönüyle de bu dizinin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Tarihimizin derinliklerini, gerçeğini, bütün boyutlarıyla ortaya koymamız, bizim insanımıza olan bir borcumuz"

Sanatın ve sinemanın dilinin çok hayati olduğunu vurgulayan Fahrettin Altun, "Osmanlı tarihinin doğru anlaşılması noktasında çok önemli girişimler olsa da bir taraftan bu tarih bir yanıyla da baskılanmaya çalışılmıştır. Son dönemlerde artık bu tarihle de barışıldığını, bu tarihin gerçek boyutlarıyla çok ciddi şekilde ortaya konmaya başlandığını da yine büyük bir mutlulukla görüyoruz. Dolayısıyla sanatla, sinemayla, bizim tarihimizle barışmamız, tarihimizin derinliklerini, gerçeğini, bütün boyutlarıyla ortaya koymamız, bizim insanımıza olan bir borcumuz esasında. Sanatçının da topluma olan bir borcu esasında. Hamdolsun son dönemde bu anlamda dizilerimiz, sinema sektörümüz gerçekten giderek gelişmekte ve Türkiye markasına çok ciddi yatırım yapmakta" diye konuştu.

Dünya çapında Türk dizilerine olan talebin artışından söz eden Altun, "Bu yönüyle de gerçekten bu diziyi çok önemsiyorum. Son üç yılda, küresel alanda Türk dizilerine olan talebin yüzde 183 oranında arttığını mutlulukla görüyoruz. Bugün, dünya yüzeyinde bir milyara yakın insan Türk dizilerini tüketmektedir ve bu çok kritik bir unsurdur. Gerçekten de bu yönüyle baktığımızda gerçek bir başarıyla biz karşı karşıyayız. Şunu da söylemek gerekir ki, bu üretimler, bizim kültürel sömürü düzenine karşı, küresel emperyalizme karşı, kültürel yozlaştırma girişimlerine karşı bir direniş çabamızdır. Bu yönüyle de gerçekten bu girişimleri çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

Dizide Fatih Sultan Mehmed rolüyle başrol oynayan Serkan Çayoğlu ise, "Çok heyecanlıyız. Çok güzel hazırlandık. Çok ciddi bir hazırlık sürecimiz oldu, ekip olarak ve biz sette de devam ediyoruz bu hazırlığa çünkü her olayla birlikte yeni şeyler öğreniyoruz. Tarih danışmanlarımıza danışıp yeni şeyler öğrenme fırsatımız oluyor. Dolayısıyla setimiz eğlenceli olmasının yanı sıra aynı zamanda öğretici oluyor. Bu aslında bir oyuncu için daha keyifli de bir taraf. Psikolojileriyle, içinde bulundukları durumla nasıl baş ettiler. Örneğin Mehmed mesela küçücük bir çocukken aldığı inanılmaz bir sorumluluktan müthiş bir komutana dönüşmesinin hikayesi" dedi.

Dizide Mara Hatun rolüyle yer alan Tuba Ünsal ise, "Ben Mara Hatun'u canlandırıyorum. Tarihte kadının gücünü zarafetle birlikte çok güzel harmanlanmış enteresan bir prenses. Çünkü II. Murat'a, daha doğrusu Osmanlı'da çocuk sahibi olmadan sultan olmuş tek kadın karakter. Hepimiz için bu akşam sürpriz olacak çünkü biz izlemedik aylardır çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.