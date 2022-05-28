TRT Ortak Yapımı "Hüzün Üçgeni", "Altın Palmiye"nin sahibi oldu - Son Dakika
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TRT Ortak Yapımı "Hüzün Üçgeni", "Altın Palmiye"nin sahibi oldu

28.05.2022 23:23
TRT Ortak Yapımı "Hüzün Üçgeni", "Altın Palmiye"nin sahibi oldu

İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness), 75. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye"nin sahibi oldu.

İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness), 75. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye"nin sahibi oldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan festivalde dünya prömiyerini gerçekleştiren film, gösterim sonrasında izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

Rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi

Önceki filmlerinde olduğu gibi bu filminde de insan doğasını hicveden Östlund, filmdeki kara komedi dünyasını üst orta sınıf ve üst sınıfların yaşadığı absürt durumlar üzerine kuruyor.

Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı "Hüzün Üçgeni", modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor. Bir fırtına sonrasında Carl ve Yaya, bir grup milyarder ve geminin temizlikçilerinden biriyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalır. "Hüzün Üçgeni", hiyerarşinin aniden alt üst olduğu, rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi.

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Kaynak: AA

Cannes Film Festivali, Ruben Östlund, Altın, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat TRT Ortak Yapımı 'Hüzün Üçgeni', 'Altın Palmiye'nin sahibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRT Ortak Yapımı "Hüzün Üçgeni", "Altın Palmiye"nin sahibi oldu - Son Dakika
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