TUGFO 20. Yılında Avrupa Turnesinde - Son Dakika
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TUGFO 20. Yılında Avrupa Turnesinde

TUGFO 20. Yılında Avrupa Turnesinde
22.07.2026 14:44
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Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 20. yılını Avrupa'da 10 konserle kutlayacak.

Sabancı Vakfı'nın ana destekçisi olarak kuruluşunda önemli rol oynadığı Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 20. yılında Türkiye ve Avrupa'nın sanat merkezlerinde bir turneye çıkıyor.

TUGFO 10 konserlik turnesinde, Ayvalık, İzmir, Bursa ve İstanbul konserlerinin ardından Almanya'da Berlin ve Bayreuth, Romanya'da ise Bükreş ve Sinaia'da önemli festivallerde sahne alacak. 80 genç müzisyenden oluşan Orkestra'nın konserlerinde Moskova Konservatuvarı'nın son yıllarda yetiştirdiği en parlak piyanistlerden Özgür Ünaldı solist olarak sahnede olacak.

Türkiye'nin genç bestecilerini uluslararası sahnelere taşıma misyonunu da kuruluşundan bu yana sürdüren TUGFO, bu yıl bu geleneğini dünyanın en iyi müzik okullarından Juilliard School'dan mezun 25 yaşındaki besteci Emre Şener ile sürdürüyor. Şener'in Orkestra'nın 20. yılına özel bestelediği "Je ne Sais Quoi - Şeytan Tüyü" eserini repertuarına alan TUGFO, genç bestecinin müziğini Türkiye ve Avrupa'daki dinleyicilerle buluşturacak.

Gençleri sanata teşvik etmek amacıyla pek çok çalışma gerçekleştiren Sabancı Vakfı'nın desteğiyle, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO)'nun 20'nci yıl turnesine 'Öncü Sponsor' olarak Rönesans Sağlık Yatırım da destek veriyor.

TUGFO'da yer almak için her yıl başvuran yüzlerce konservatuvar öğrencisi arasından sınavla seçilen 16-22 yaşlarındaki yaklaşık 80 genç müzisyen, bu yıl 28 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasındaki renkli bir repertuvarla dinleyici karşısına çıkacak. Hansel ve Gretel Uvertürü'nden Sihirbazın Çırağı'na, Fındıkkıran Süiti'nden romantik konçertolara uzanan program, klasik müziğin önemli eserlerini genç müzisyenlerin yorumuyla sanatseverlere ulaştıracak.

Genç müzisyenler, Avrupa'nın prestijli festivallerinde Türkiye'yi temsil edecek

Avrupa turnesi kapsamında TUGFO, Bükreş'in simge yapılarından Romanian Athenaeum'un yanı sıra, dünyanın farklı ülkelerinden genç müzisyenleri ve orkestraları buluşturan Almanya'daki Young Artists Festival Bayreuth ile Berlin Young Euro Classic ve Romanya'nın önemli kültür etkinliklerinden Sinaia Festivali'nde konser verecek.

Konser programı:

28 Temmuz 2026 Ayvalık Konseri/ Amfi Tiyatro

29 Temmuz 2026 İzmir Konseri/ Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

30 Temmuz 2026 Bursa Konseri/ Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

1 Ağustos 2026 İstanbul Konseri/ Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium Salonu

4 Ağustos 2026 Almanya/ Young Artists Festival Bayreuth Konseri

5 Ağustos 2026 Almanya/ Young Artists Festival Bayreuth Konseri

7 Ağustos 2026 Almanya/ Young Artists Festival Bayreuth Konseri

8 Ağustos 2026 Almanya/ Berlin Young Euro Classic Festival Konseri

11 Ağustos 2026 Romanya/ Sinaia Festivali Konseri

12 Ağustos 2026 Romanya/ Bükreş Romanian Athenaeum

Konser repertuvarı:

E. Humperdinck - Hansel ve Gretel Uvertürü

P. İ. Çaykovski - 1 No'lu Piyano Konçertosu

P. İ. Çaykovski - Fındıkkıran Süiti

E. Şener - Je Ne Sais Quoi/ Şeytan Tüyü

M. Ravel - Kaz Ana Süiti

M. Ravel - Tzigane

P. Dukas - Sihirbazın Çırağı

U. C. Erkin - Köçekçe

D. Popper - Macar Rapsodisi

C. Saint-Saens - Havanaise

G. Bottesini/ V. Bellini - La Sonnambula Fantezisi - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat TUGFO 20. Yılında Avrupa Turnesinde - Son Dakika

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