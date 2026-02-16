"TÜGVA Ortaokul Kitap Kurdu Bolu" lansmanı gerçekleştirildi - Son Dakika
"TÜGVA Ortaokul Kitap Kurdu Bolu" lansmanı gerçekleştirildi

"TÜGVA Ortaokul Kitap Kurdu Bolu" lansmanı gerçekleştirildi
16.02.2026 14:01
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "TÜGVA Ortaokul Kitap Kurdu Bolu" tanıtım toplantısı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yapıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "TÜGVA Ortaokul Kitap Kurdu Bolu" tanıtım toplantısı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yapıldı.

Bordo Salon'da düzenlenen programa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA İl Başkanı Muhammet Mustafa Özdere, daire müdürleri, vatandaşlar ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda TÜGVA'nın yürüttüğü çalışmalar ile Kitap Kurdu Projesi'ne ilişkin tanıtım filmi izletildi.

Vali Aydın, burada yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜGVA arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen projenin eğitim anlayışına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Eğitim anlayışlarının yalnızca akademik başarıyı önceleyen değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş, medeniyetin köklü birikimini geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmeyi hedefleyen bütüncül yaklaşıma dayandığını vurgulayan Aydın, "Güçlü Türkiye vizyonumuzun gerçek mimarları, bugün sınıflarda bilgiyle buluşan, yarın ise ülkemizin ve dünyanın geleceğine yön verecek evlatlarımızdır." dedi.

Aydın, okuyan, okuduğunu analiz edebilen, eleştirel düşünme becerisine sahip ve kendini doğru ifade edebilen bireylerin güçlü bir toplumun en önemli güvencesi olduğuna dikkati çekerek, çocukların küçük yaşlardan itibaren kitapla güçlü bağ kurmasının, akademik başarılarının yanı sıra kişisel ve ahlaki gelişimleri açısından da hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci ise Gençlik Vakfı ailesi olarak Türkiye genelinde güçlü teşkilat yapısına sahip olduklarını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren en büyük ve en güçlü gençlik teşkilatlarından biri olduklarını dile getiren Beşinci, "13 ana projemizle 1 milyonu aşkın gence ulaşmaya, onları okumaya, düşünmeye ve üretmeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu gençlik hareketlerine en büyük desteği veren illerimizden biri de Bolu teşkilatımız olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Beşinci, salondaki öğrencilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği mesajı hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız gençlere başarının olmazsa olmazını şöyle özetliyor: Oku, düşün, uygula ve neticelendir. Buradaki gençlerimize soruyorum; okumaya, düşünmeye, çalışmaya var mısınız? Proje üretmeye, uygulamaya ve sonuç almaya var mısınız? Bunların hepsi için heyecan lazım. Heyecanınız var mı, enerjiniz var mı?" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aydın, Yiğit, Güner, Beşinci, Özdere ve protokol üyeleri, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'TÜGVA Ortaokul Kitap Kurdu Bolu' lansmanı gerçekleştirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: "TÜGVA Ortaokul Kitap Kurdu Bolu" lansmanı gerçekleştirildi - Son Dakika
