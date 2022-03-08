Tunceli'de kadınlar işlettikleri kafeteryanın geliriyle "iyilik" yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de kadınlar işlettikleri kafeteryanın geliriyle "iyilik" yapıyor

08.03.2022 11:07
Tunceli'de kadınlar işlettikleri kafeteryanın geliriyle "iyilik" yapıyor

Tunceli'de 63 yaşındaki Aygül Aras ve dört kadın arkadaşı, açtıkları kafeteryanın geliriyle ihtiyaç sahiplerine, öğrencilere ve sokak hayvanlarına yardım eli uzatıyor.

Tunceli'de 63 yaşındaki Aygül Aras ve dört kadın arkadaşı, açtıkları kafeteryanın geliriyle ihtiyaç sahiplerine, öğrencilere ve sokak hayvanlarına yardım eli uzatıyor.

Aygül Aras, yaklaşık 43 yıl boyunca Almanya'da yaşadıktan sonra 2019 yılında memleketi Tunceli'ye yerleşti.

Kentte yardımsever biri olarak tanınan Aras, Almanya'da yaşamını sürdüren 4 arkadaşıyla kadın istihdamına yönelik proje hayata geçirdi.

Proje kapsamında Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda kafeterya açan Aras ve arkadaşları, bu sayede Tunceli'deki kafeteryada kasiyer, bulaşıkçı, aşçı, garson pozisyonunda 7 kadının iş hayatına atılmasına öncülük etti.

Yöresel yemeklerin yanı sıra tatlı ve börek çeşitlerinin yapıldığı kafeteryada işletme sahipleri, gelirlerinin bir kısmını da insanlara yardım etmek için kullanıyor.

Kafeteryanın camına "Bu projenin kalan gelirinin yüzde 5'i sokak hayvanlarına, yüzde 5'i ihtiyaç sahibine, yüzde 10'u öğrencilere destek olarak verilmektedir." yazısı yapıştıran işletme sahipleri, kazançlarıyla yardıma muhtaç öğrencilere burs ya da indirimli yemek imkanı da tanıyor.

Belirli aralıklarla ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapan ve yemek desteği sağlayan kafeterya sahipleri, sokak hayvanları için de mama temin ediyor.

İşletme sahiplerinden Aygül Aras, AA muhabirine, 43 yıl yurt dışında yaşadıktan sonra memleketi Tunceli'ye döndüğünü söyledi.

Almanya'daki 4 arkadaşıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirten Aras, amaçlarının Tunceli'de istihdamda destek sağlamak olduğunu dile getirdi.

Hayata geçirdikleri projede kadınlara yer verdiklerini anlatan Aras, "Şu anda 7 kadın arkadaşımız çalışıyor. Yemek olarak da yöresel ve ev yemekleri ile tatlı çeşitleri üretiyoruz." dedi.

İşletmenin yüzde 20'lik geliriyle ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuluyor

Aras, projede asıl amaçlarının yardım ve dayanışma olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızla nasıl istihdam yaratırız diye düşünürken aklımızdan köy ürünleri satmak, hayvancılık yapmak ve kafeterya kurmak gibi düşünceler geçti. Buradan hareketle sokak hayvanları, ihtiyaç sahibi aileler ve öğrencilere yönelik farkındalık oluşturmak için kafeterya açtık. Giderimiz hesaplandıktan sonra kalan gelirimizden yüzde 5'ini sokak hayvanlarına, yüzde 5'ini ihtiyaç sahibi ailelere ve yüzde 10'unu da öğrencilere ayırmayı düşündük."

İşletmelerini Tunceli'nin en güzel yeri olan Sanat Sokağı'nda açtıklarını aktaran Aras, "Sanat deyince hep böyle resim yapan, saz çalan ve kitap yazan akla geliyor. Aslında yemek de bir sanat ve kültürdür. Biz de bu düşünceyle yola çıktık ve Sanat Sokağı'nı bir parçada olsa kadınlar olarak renklendirdik." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Arabasının kapısını açık unutmanın bedelini 5 bin euroyla ödedi Arabasının kapısını açık unutmanın bedelini 5 bin euroyla ödedi Biden, İngiltere, Almanya ve Fransa lideriyle Rusya-Ukrayna savaşını görüştü Biden, İngiltere, Almanya ve Fransa lideriyle Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

Sokak Hayvanları, Yemek Tarifi, Almanya, Tunceli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de kadınlar işlettikleri kafeteryanın geliriyle 'iyilik' yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
11:01 Haftanın ikinci gününde altının gram fiyatı 941 lira seviyesinde alıcı buluyor!
11:01 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bülent Ersoy derdini dile getirdi: Ölen annemin yanına gitmek istiyorum ben
10:57 Talihsiz işçi tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalarak hayatını kaybetti!
10:50 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!
10:50 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti
10:45 Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu: Rafineri alev alev yanıyor!
10:44 Akşener'den hükümete hodri meydan: Şu meşhur 5 müteahhidinizin garantili işlerinde de euroyu 6,29'a sabitleyin!
10:42 Torrent, Fatih Terim'in transferlerini kafaya taktı! Ya hoca gidecek ya da oyuncular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 11:33:44. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de kadınlar işlettikleri kafeteryanın geliriyle "iyilik" yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement