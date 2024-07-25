Tunceli'de 22'ncisi düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali çeşitli etkinliklerle başladı.
Tunceli Belediyesi, dernekler ve bazı ilçe belediyelerince organize edilen festivalin ilk gününde, kente gelen misafirler karşılandı.
Şehir içinde yapılan kortej sonrası katılımcılar Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda bir araya gelerek, davul zurna eşliğinde halay çekti.
Burada devam eden programda Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak festivalin açılış konuşmasını yaptı.
Konuşmaların ardından kentin çeşitli noktalarında panel, konser, belgesel gösterimi ve şiir etkinlikleri yapıldı.
Festival, 28 Temmuz'da sona erecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Tunceli'de Munzur Kültür ve Doğa Festivali Başladı - Son Dakika
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