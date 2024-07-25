Tunceli'de Munzur Kültür ve Doğa Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tunceli'de Munzur Kültür ve Doğa Festivali Başladı

Tunceli'de düzenlenen 22. Munzur Kültür ve Doğa Festivali çeşitli etkinliklerle başladı. Festivalin ilk gününde kente gelen misafirler karşılandı ve davul zurna eşliğinde halay çekildi. Ayrıca panel, konser, belgesel gösterimi ve şiir etkinlikleri düzenlendi. Festival, 28 Temmuz'da sona erecek.

25.07.2024 12:17
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Tunceli'de 22'ncisi düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali çeşitli etkinliklerle başladı.

Tunceli Belediyesi, dernekler ve bazı ilçe belediyelerince organize edilen festivalin ilk gününde, kente gelen misafirler karşılandı.

Şehir içinde yapılan kortej sonrası katılımcılar Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda bir araya gelerek, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Burada devam eden programda Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak festivalin açılış konuşmasını yaptı.

Konuşmaların ardından kentin çeşitli noktalarında panel, konser, belgesel gösterimi ve şiir etkinlikleri yapıldı.

Festival, 28 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA

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