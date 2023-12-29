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Tunceli'deki tarihi mezar taşları koruma altına alınıyor - Son Dakika
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Tunceli'deki tarihi mezar taşları koruma altına alınıyor

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde tahrip edilen koç ve at biçimli mezar taşlarının korunması için çalışma başlatıldı. Tunceli Müzesi Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kültürel varlıkları korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Aşağıdoluca köyünde bulunan yaklaşık 200-300 yıllık mezar taşlarını tescilleyerek koruma altına alacak.

Tunceli\'deki tarihi mezar taşları koruma altına alınıyor
29.12.2023 - 14:37,  Güncelleme: 14:40
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, tahrip edilen koç ve at biçimli mezar taşlarının korunma altına alınması için çalışma başlatıldı.

Tunceli Müzesi Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Hozat, Çemişgezek, Pertek ve Mazgirt ilçelerindeki kültürel varlıkların korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haftanın belirli günlerinde araziye çıkan ekipler, yaptıkları yüzey araştırmalarıyla dağlık ve ormanlık alanlardaki tarihi eserlerin yerini tespit ediyor.

Ekipler, Nazımiye ilçesine bağlı Aşağıdoluca köyünde tahrip edilen koç ve at biçimli mezar taşlarının bulunduğu bilgisini aldı.

Köye giden ekipler, mezar taşlarında yaptıkları incelemede, eserlerin yaklaşık 200-300 yıllık olduğunu belirledi.

Bölgenin kültürel zenginliğinden izler taşıyan mezar taşları, gerekli çalışmaların sonunda tescillenerek koruma altına alınacak.

Kaynak: AA
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