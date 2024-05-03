Tunceli Ovacık'ta Mercan Buzul Gölleri doğa tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tunceli Ovacık'ta Mercan Buzul Gölleri doğa tutkunlarını ağırlıyor

Tunceli Ovacık\'ta Mercan Buzul Gölleri doğa tutkunlarını ağırlıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Buzul Gölleri ve çevresi, karların erimesiyle birlikte turistlerin ilgisini çekiyor. Yüksek rakımların halen karla kaplı olduğu ilçede, çiçeklerin açtığı ovalar, akan şelaleler ve uçuşan kelebekler görülmeye değer güzellikler sunuyor. Mercan Buzul Gölleri ise doğa tutkunlarının uğrak noktası haline gelmiş durumda. Günübirlik turlarla göllere ulaşan doğaseverler, 4 farklı noktadaki buzul göllerini gezip ilkbahar ve kış manzaralarını bir arada görebiliyor. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, turist sayısının arttığını ve ilçede konaklama yerlerinin arttığını belirtti. Tunceli Dağcılık ve Kamp Sporları Kulübü Başkanı Veysel Tüney ise rotanın zor ve güzel yanları olduğunu ifade etti. Doğaseverler ise bu güzellikleri keşfetmek için doğa turlarına katıldıklarını ve memleketlerinin güzel yerlerini görmeye devam edeceklerini söyledi.

03.05.2024 12:03  Güncelleme: 12:54
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde karların erimesiyle oluşan Mercan Buzul Gölleri ve çevresi, il merkezi ve civar ilçelerden gezi gruplarını ağırlıyor.

Sarp dağların arasında kurulu Ovacık ilçesi, kültürel, tarihi ve doğal alanlarıyla her mevsim turistlerin dikkatini çekiyor.

Yüksek rakımların halen karla kaplı olduğu ilçede, ovalarda açan çiçekler, dağlarda akan şelaleler ve tarlalarda uçuşan kelebekler görülmeye değer güzellikler sunuyor.

İlçenin kuzey doğusunda yer alan Mercan Buzul Gölleri de özellikle mayıs-temmuz döneminde doğa tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

Günübirlik turlarla rotalarını göllere çeviren doğaseverler, araçlarıyla ilçe merkezinden yola çıkarak ilk olarak Şahverdi köyüne geliyor. Köyün girişinde araçlarını park eden doğa tutkunları, daha sonra gerekli hazırlıklarını yaparak göllere doğru yürüyüşe başlıyor.

Rehberler eşliğinde zorlu patikalarda ilerleyen gezi grupları, yaklaşık 15 kilometrelik yolculuk sonunda göllerin bulunduğu bölgeye ulaşıyor. Sırasıyla 4 farklı noktadaki buzul gölleri gezen doğaseverler, ilkbahar ve kış manzaralarını da bir arada görme fırsatı buluyor.

"Turist sayısı artmaya başladı"

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, AA muhabirine, Mercan Buzul Gölleri'ni görebilmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

İlçede gezilecek birçok yerin olduğunu belirten Sarıgül, şöyle konuştu:

"Göllerin parkuru Ovacık'taki diğer gezi rotalarına göre biraz daha kolay. Bütün insanların ilçemize gelip bu güzellikleri görmesini istiyorum. Bu doğanın korunması için de çöplerin çevreye atılmaması gerekiyor. Ovacık'a gelen turist sayısı son zamanlarda bir hayli artmaya başladı. Konaklama yerlerindeki yatak kapasitesi il merkezimizden bile daha fazla. Herkes barınma için kamp alanları ile bungalov ve taş evler yapmaya başladı. İnsanlar artık ilçemizde daha çok vakit geçirmek istiyor."

Tunceli Dağcılık ve Kamp Sporları Kulübü Başkanı Veysel Tüney de belirli aralıklarla doğa turları organize ettiklerini anlattı.

"Rotanın zor ve güzel yanları var"

Gezilere katılımın yoğun olduğunu dile getiren Tüney, "Mercan Buzul Gölleri'ne gelip gitmek yaklaşık 5 saat sürüyor ve 15 kilometre yol yürüyoruz. Rotanın zor ve güzel yanları var. Bu bölgede genellikle bozayılar yaşıyor. Biz de bazen yaban keçileri ve çengel boynuzlu dağ keçileriyle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğaseverlerden Cafer Altan ise uzun yıllar Balıkesir'de yaşadıktan sonra Tunceli'ye yerleştiğini belirtti.

Buzul gölleri ilk defa gördüğünü ifade eden Altan, "Buraları daha önce görmediğim için kendimde büyük bir eksiklik hissettim. Bundan sonra gezi turlarına katılarak memleketimin güzel yerlerini görmeye devam edeceğim." dedi.

Doğa tutkunu Tülay Havin Demir de iş stresinden uzaklaşmak için doğa turlarına katıldığını, buzul göllerde doyasıya fotoğraf çektiğini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Tunceli Ovacık'ta Mercan Buzul Gölleri doğa tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika

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