Tunceli Valisi Özkan, kentteki kurtarma kazısı çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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Tunceli Valisi Özkan, kentteki kurtarma kazısı çalışmalarını yerinde inceledi

20.08.2022 14:36
Tunceli Valisi Özkan, kentteki kurtarma kazısı çalışmalarını yerinde inceledi

Tunceli Valisi Özkan, kentteki kurtarma kazısı çalışmalarını yerinde inceledi Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Pertek Tozkoparan Höyüğünde yapılan kurtarma kazısı çalışmalarını yerinde inceledi.

Tunceli Valisi Özkan, kentteki kurtarma kazısı çalışmalarını yerinde inceledi

TUNCELİ - Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Pertek Tozkoparan Höyüğünde yapılan kurtarma kazısı çalışmalarını yerinde inceledi.

Buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Özkan, bir zamanlar hep terörle anılan, acı olayların yaşandığı hep insanın aklında korkuyla kalan güzide Tunceli coğrafyasını artık terörün bitmesiyle, huzurun gelmesiyle bir turizm kenti olarak karşılarına çıktığını söyledi. Vali Özkan, "Aynı zamanda tarımsal üretim ve gayretiyle de bölgesinde yer almaya başlıyor. Turizm alanındaki doğal ve kültürel çeşitliliklerin yanında arkeolojik çeşitlilikleri de eklemek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıl sayın kültür ve turizm bakanımızın öncülüğünde ve desteğinde buradaki arkadaşlarımızın hocalarımızın desteğiyle başladığımız Tozkoparan köyümüzdeki çalışmalar hızla devam ediyor. Az önce hocalarımızı dinledik. Gerçekten milattan önce 7 binli yıllara kadar varan buluntularla karşılaştılar. Çalışmalarını devam ettiriyorlar. Beklentimiz kadim Tunceli coğrafyamızdaki tüm arkeolojik eserleri göz önüne çıkarmak insanımızın hizmetine sunmak ve turizme kazandırmak. Ben bu vesileyle gerçekten özveriyle gayretle bizlerle beraber olan hocalarımızı ve destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah az önce de ifade ettiğimiz gibi Tunceli'miz hem turizmde hem tarımda doğal güzelliklerinin yanı sıra arkeolojik güzellikleriyle insanımızın göz önüne gelecek ülke turizmine hizmet edecek. Ben tekrardan emek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Buradan gerçekten desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımıza ve bakanlıkta görevli arkadaşlarımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kurtarma kazısına katılan hocalar da Vali Özkan'a verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

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Tunceli Valisi Özkan, Tozkoparan Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarını inceledi Tunceli Valisi Özkan, Tozkoparan Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarını inceledi Tunceli'de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı Tunceli'de 5 bin 500 yıllık anıtsal yapı arkeolojik kazıyla gün yüzüne çıktı
Kaynak: İHA

Mehmet Ali Özkan, Tozkoparan, Tunceli, Pertek, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli Valisi Özkan, kentteki kurtarma kazısı çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

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