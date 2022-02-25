Tunus dağlarında bir kültür merkezi: "Sanat Mağarası" (2) - Son Dakika
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Tunus dağlarında bir kültür merkezi: "Sanat Mağarası" (2)

25.02.2022 14:06

Tunuslu ressam ve heykeltıraş Ammar Belgis, yıllar sonra döndüğü köyünün yakınında yer alan terk edilmiş bir mağarayı çeşitli sanat eserleriyle süsleyerek kültürel bir mekana dönüştürdü.

ABDELBASET ZUGHAIBI - Tunuslu ressam ve heykeltıraş Ammar Belgis, yıllar sonra döndüğü köyünün yakınında yer alan terk edilmiş bir mağarayı çeşitli sanat eserleriyle süsleyerek kültürel bir mekana dönüştürdü.

Tunus Güzel Sanatlar Yüksek Enstitüsü mezunu Belgis, Tunuslu sanatseverlerin yanı sıra Arap dünyasında da tanınan bir sanatçı.

Belkis'in yıllardır emek verdiği tablolar, el yapımı biblolar ve mağrip hat sanatı eserleriyle donattığı mağara, önce memleketi Kef'te daha sonra tüm Tunus'ta ünlendi.

Altiburus Antik Kenti harabelerine yakın olmasından dolayı turistlerin de dikkatini çeken mağara, zamanla tur şirketlerinin programında yer almaya başlıyor.

Tarihi Milattan Önce (MÖ) 300-200 yıllarına kadar uzanan Altiburus Antik Kenti, Roma ve Berber savaşlarına şahitlik etmiş kadim şehirlerden.

Yerel halkın "Medina" diye isimlendirdiği kent, Tunus'ta uzun yıllar hüküm süren Kartaca İmparatorluğunun da önemli merkezlerinden biri.

Tunus dağlarında bir kültür merkezi: Sanat Mağarası (2)
Tunus dağlarında bir kültür merkezi: Sanat Mağarası (2)
Tunus dağlarında bir kültür merkezi: Sanat Mağarası (2)

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Ressam, Tunus, Arap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tunus dağlarında bir kültür merkezi: 'Sanat Mağarası' (2) - Son Dakika


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