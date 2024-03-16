Tunus doğumlu İsviçreli caz piyanisti Moncef Genoud İzmir Avrupa Caz Festivali\'nde konser verdi

Tunceli'de Açılan Kursla Kadınlar Kaybolmaya Yüz Tutmuş El Dokumalarını Gelecek Nesillere Aktarıyor

Tunceli'de aile destek merkezi bünyesinde açılan kursa katılan kadınlar, kaybolmaya yüz tutmuş ve yörede 'cicim' olarak adlandırılan el dokumalarını yaparak gelecek nesillere aktarıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek merkezlerinde kadınlara mesleki eğitim ve istihdam imkanı sunuluyor. Kadınlar, cicim dokumacılığı kursu sayesinde el becerilerini geliştirerek meslek sahibi oluyor ve ürettikleri ürünleri satarak kazanç sağlıyor. Usta öğretici Zerican Tunç, cicim dokumacılığının yeniden canlandırılması için çaba gösterdiklerini belirtirken, kursiyerler de bu mesleği öğrenerek kültürlerinin yok olmamasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.