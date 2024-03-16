Tunus doğumlu İsviçreli caz piyanisti Moncef Genoud İzmir Avrupa Caz Festivali'nde konser verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tunus doğumlu İsviçreli caz piyanisti Moncef Genoud İzmir Avrupa Caz Festivali'nde konser verdi

Tunus doğumlu İsviçreli caz piyanisti Moncef Genoud İzmir Avrupa Caz Festivali\'nde konser verdi

İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında düzenlenen konserde Moncef Genoud, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde cazseverlere dinleti sundu. İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle gerçekleştirilen konserde Genoud'a basta Timothy Verdesca, trompette Yannick Barman ve davulda Yoann Schmidt eşlik etti. Konserde, tanınmış caz parçalarının yanı sıra Genoud'un besteleri de seslendirildi. Festival kapsamında 18 Mart'ta ise Embryo Live grubuyla buluşma etkinliği düzenlenecek.

16.03.2024 12:47
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Tunus doğumlu İsviçreli caz piyanisti Moncef Genoud, 31. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında konser verdi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) organize edilen 31. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde Avrupa'nın önde gelen caz sanatçıları arasında gösterilen Moncef Genoud, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASM) cazseverlere dinleti sundu.

İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliği ile gerçekleştirilen konserde Moncef Genoud'a basta Timothy Verdesca, trompette Yannick Barman ve davulda Yoann Schmidt eşlik etti.

Konserde, tanınmış caz parçalarının yanı sıra Moncef Genoud besteleri de seslendirildi.

Festival kapsamında 18 Mart'ta ise cazseverler, caz müziğinde ekol olarak gösterilen Embryo Live grubuyla buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Tunus doğumlu İsviçreli caz piyanisti Moncef Genoud İzmir Avrupa Caz Festivali'nde konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus doğumlu İsviçreli caz piyanisti Moncef Genoud İzmir Avrupa Caz Festivali'nde konser verdi - Son Dakika
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