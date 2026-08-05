Turgut Becerik\'in 2 Bin Parçalık Antika Koleksiyonu

Sivas'ta yaşayan Turgut Becerik, 35 yıl önce bir hurdacıdan aldığı bakır demlikle başlayan antika merakını 2 bin parçalık koleksiyona dönüştürdü.

İki çocuk babası 64 yaşındaki Becerik, 1991 yılında başladığı antika merakıyla biriktirdiği eski eşyaları 50 metrekarelik kafesinde sergiliyor.

Müşterilerini adeta geçmişte yolculuğa çıkaran Turgut Becerik, AA muhabirine, eskiden kafesinin önünden hurdacıların geçtiğini söyledi.

Becerik, antika merakının yaklaşık 35 yıl önce başladığını belirterek, "Demlikle başlayan bir serüvenim oldu. Buradan geçen bir hurdacıdan bu demliği satın aldım. Biraz eziklik vardı, onları da düzelttim. Demlikle başlayan sevgi bizi bu hale getirdi." dedi.

Her insanın bir tutkusu olduğunu ifade eden Becerik, "Ben de buna yöneldim. Gelen müşterilerimizin nenesinden, dedesinden görmüş olduğu bazı şeyleri hatırlasın istedim. Müşterilerimiz de memnun, gayet iyi tepkiler alıyoruz. Kafemizde antikaya dair her tür ürünümüz var. Bunların içerisinde kantarlar, semaverler, telefonlar, tespihler, ibrikler var. Her kesime hitap eden antika ürünlerimiz var." diye konuştu.

Kafede 2 bin civarında antika sergileniyor

Becerik, şu anda kafede 2 bin civarında eski eşya bulunduğunu, hepsini parayla satın almadığını söyledi.

Bir kısmını eş, dost ve arkadaşlarının kendisine hediye ettiğini anlatan Becerik, şunları kaydetti:

"Eş, dost, arkadaşlar, evinde ziyan olmasın diye, benim de bu işe tutkun olduğumu bildikleri için bana getiriyor. Hem kendilerine bir anı olsun hem de bana bir hediye olsun istiyorlar. Allah ömür verdiği sürece bu böyle devam edecek. Yaptığın işi severek yaparsan o iş sana zevk, haz, tat verir. Ben de bu işi severek yapıyorum. Her sabah geliyorum, onları siliyorum, temizliyorum, bir nebze onlarla konuşuyorum. Bazı insanlar çiçeklerle konuşur, herkesin bir hobisi var, benim hobim bu. Geliyorum sabahleyin onları seviyorum, onlar da beni seviyor. Bu eserler bende hem tarih hissi uyandırıyor, hem de geçmişi anımsatıyor. Silerken bununla ne iş yapmışlar, hangi geline hediye etmişler, bunu hangi evde kullanmışlar diye düşünüyorum."

Daha büyük bir dükkan açmayı hedeflediğini belirten Becerik, "Hatta bir konak, valimiz, belediye başkanımız böyle bir imkan sunarlarsa hem Sivas'ın tanıtımını yapmak hem de Sivas'a gelen misafirlerin oturup tat alabileceği bir işletmeciliğe talibim. Burada çok dikkat çeken antika eserler var. Eskinin telefonları, sahanları, gaz ocakları var. Bunları gördükleri zaman, 'Nenem bunda yemek yapardı' diyorlar. Müşterilerimizi de bir nebze olsun tarihe götürüyoruz. Onlar da memnun kalıyor. Müşterilerin hepsi memnun hatta daha da istiyorlar. 15 günde ya da ayda bir yerlerini değiştiriyorum. Gelen müşterilerim değişik ürünleri de görsün onları da anımsasın, hatırlasın istiyorum." ifadelerini kullandı.