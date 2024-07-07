Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kızının nikahını kıydı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kızı Gülce Akın'ın nikahını kıydı.
Gülce Akın ile Turgutlu Belediyesi memurlarından Nazım Birim çiftinin nikah töreni, ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.
Törende Belediye Başkanı Çetin Akın, çiftin nikahlarını kıyarken şahitlikleri de Kaymakam Selami Kapankaya, Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanları yaptı.
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