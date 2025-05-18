Turgutlu'dan Dünya'ya Şaman Davulu İhracatı

Turgutlu'dan Amerika ve Avrupa'ya şaman davulu ihracatı

Hobi olarak başladığı şaman davulu yapımını gelire dönüştürüp dünyaya açıldı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Cenk Toplar, tamamen el emeğiyle ürettiği şaman davullarını başta Amerika ve Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor. 4 yıl önce hobi olarak başladığı davul yapımını kısa sürede ticari bir başarıya dönüştüren Toplar, ürünlerine gelen yoğun taleplere yetişebilmek için çalışmalarını kardeşi Muharrem Toplar ile birlikte sürdürüyor.

Subaşı Mahallesi'ndeki atölyesinde üretim yapan Cenk Toplar (43), geleneksel el sanatları ile modern tasarımı birleştirdiği özel şaman davulu, hem yurt içinde hem de yurt dışında özellikle meditasyon, müzik ve terapi alanlarında büyük ilgi görüyor. İlk davulunu kendisi için yaptığını belirten Toplar, "Gören arkadaşlarım çok beğendi, onlar da istemeye başladı. Böylece kişiye özel üretimlere başladım" dedi.

Kısa sürede farklı şehirlerden ve ülkelerden siparişler almaya başladığını söyleyen Toplar, ürünlerinin farklı kültürlerden insanlara ulaşmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Toplar, her bir davulun el emeğiyle ve özenle hazırlandığını vurgulayarak, "Her davulun kendine özgü bir karakteri ve ruhu var. Bu da onları özel kılıyor. Ben normalde 22 yıldır ney yapımcısıyım. 4 yıldır da şaman davulu yapıyorum. Şaman davulunu geleneksel yöntemlerle üretiyoruz. Şaman davulu eski inançlara dayanan bir şifa enstrümanıdır. Türk kültüründe de iyi bir yeri vardır. Unutulmuş, eski Türk çalgılarından biridir. Biz günümüzde bunu tekrar canlandırdık ve tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Türkiye'de bu işi yapan 2-3 kişiden biri de biziz" ifadelerini kullandı.

Yoğun talebe karşılık verebilmek için kardeşi Muharrem Toplar ile birlikte üretim yaptıklarını belirten Cenk Toplar, Turgutlu'dan dünyaya uzanan bu yolculuğun kendisi için hem sanatsal hem de duygusal bir anlam taşıdığını dile getirdi.