Turistik Tuz Ekspresi Yolcuları Çankırı'da Eğlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Turistik Tuz Ekspresi Yolcuları Çankırı'da Eğlendi

Çankırı'da yeniden hizmete giren 'Turistik Tuz Ekspresi' seferi ile kente gelen turistler, tarihi ve kültürel zenginliklerin yanı sıra dünyanın en büyük tuz mağaralarından birini ziyaret etti. Katılımcılar, tren yolculuğunu ve tuz mağarasındaki deneyimlerini keyifle paylaştı.

12.04.2025 17:26
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Turistik Tuz Ekspresi yolcuları Çankırı'da doyasıya eğlendi

ÇANKIRI - Çankırı'da 1934 yılındaki Tenezzüh Treni'nin 90 yıl sonraki devamı niteliğinde olarak başlatılan 'Turistik Tuz Ekspresi' seferinde Çankırı'yı ziyaret eden günübirlik turistler, şehirde doyasıya eğlendi.

Çankırı'da 1934 yılında başlatılan ve dört yıl boyunca hizmet verdikten sonra kaldırılan "Tenezzüh (Gezinti) Treni" seferleri, 90 yıl aradan sonra yeniden başlatıldı. Çankırı Valiliği koordinasyonunda, Çankırı Belediyesi, TCDD, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile seyahat acentelerinin iş birliğiyle hayata geçirilen "Turistik Tuz Ekspresi", Ankara Garı'ndan hareket ederek yaklaşık üç saatlik bir yolculukla Çankırı'ya ulaştı. "Kaya tuzunun başkenti" olarak anılan Çankırı'da, tren yolcuları dünyanın en büyük tuz mağaralarından biri olan ve yerin 150 metre altında bulunan yer altı tuz şehrini ziyaret etti. Türkiye'nin önemli endüstriyel mirasları arasında yer alan mağara ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Gezi çerçevesinde Çankırı'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri de tanıtıldı. Turistler, tıbbın ve eczacılığın simgelerinden biri olarak kabul edilen Taş Mescit ile Çankırı Mevlevihanesi gibi önemli yapıları ziyaret ederek, adeta zamanda yolculuk yaptı.

"Tuz mağarasını gezdim ve çok güzel buldum"

Tuz mağarasını gezen yolculardan Ayla Üvez, "Bu etkinliğe Yalova'dan katıldım. Tren yolculuğumuz çok güzel ve sıcaktı. Tuz mağarasını gezdim ve çok güzel buldum. Burada tuzdan yapılmış hayvan figürler var. Çok güzel" dedi.

"Bu mağarada rahat bir nefes aldığımı hissediyorum"

Tuz mağarasında rahat nefes aldığını söyleyen Danyal Aşık, "Tuz mağarası Çankırı'ya büyük bir turizm hareketi getirdi. Hem tuz üretiliyor, hem de turist ağırlıyor. Burası oldukça geniş bir mağara, çok etkileyici. Söylenilenlere göre, bu mağara astım ve KOAH hastalarına iyi geliyormuş, bende bu mağarada rahat bir nefes aldığımı hissediyorum" diye konuştu.

"Çankırı'ya ilk defa geliyorum, çok güzel bir yermiş"

Çankırı'yı çok beğendiğini ifade eden Latife Gökalp, "Çankırı'ya ilk defa geliyorum, çok güzel bir yermiş. Tuz mağarasındaki suyun egzama, kaşıntı gibi hastalıklara iyi geldiğini duyduk. Suyu aldık, çıkışta da tuzunu alacağız" şeklinde konuştu.

"Tekrar Çankırı'ya gelmek isterim"

Çankırı'yı çok beğendiğini ve tekrar gelmek istediğini söyleyen Can Mutlu, "Trende gelirken çok eğlendim. Yolculuk gayet rahattı. Çankırı'nın meşhur tuzunu tattım, çok beğendim. Tekrar Çankırı'ya gelmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Tuzun memleketi Çankırı'ya geldiğim için çok mutluyum"

Çankırı'ya geldiği için çok mutlu olan Berkay Işık ise "Tuzun memleketi Çankırı'ya geldiğim için çok mutluyum. Tuz mağarasını çok beğendim. Daha önce Ankara'da Tuz Gölü'ne gitmiştim ama Çankırı'yı daha çok beğendim" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Turistik Tuz Ekspresi Yolcuları Çankırı'da Eğlendi - Son Dakika

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