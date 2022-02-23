"Turizm elçisi" rehberler sezondan umutlu - Son Dakika
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"Turizm elçisi" rehberler sezondan umutlu

23.02.2022 11:16
"Turizm elçisi" rehberler sezondan umutlu

Kovid-19 nedeniyle son iki yıldır durgun bir süreçten geçen turizm sektöründe bu yılki rezervasyonların hareketliliği, rehberlerin yüzünü güldürüyor.

Kovid-19 nedeniyle son iki yıldır durgun bir süreçten geçen turizm sektöründe bu yılki rezervasyonların hareketliliği, rehberlerin yüzünü güldürüyor.

Antalya'da yaklaşık 2 bin, ülke genelinde ise 12 binin üzerindeki rehberler, salgın döneminde seyahat kısıtlamalarının yaşanması nedeniyle zor bir süreçten geçti.

Uçuşların kapatıldığı, turizm hareketliliğinin olmadığı dönemlerde başka mesleklere yönelen "turizm elçisi" rehberler, bu yılki rezervasyonlardaki artış dolayısıyla yeniden kendi mesleklerine dönüyor.

Antalya Rehberler Odası (ARO) Başkanı Mustafa Yalçınkaya, AA muhabirine, gezerken öğrenmek isteyen yerli ve yabancı turistlere rehberlerin eşlik ederek, profesyonel bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Rehberlerin gerek 2 yıllık meslek yüksekokulları gerek 4 yıllık turizm fakültelerinden mezun olduktan sonra Turist Rehberleri Birliği'nin (TUREB) eğitim gezilerine katıldıklarını anlatan Yalçınkaya, yabancı dil başta olmak üzere yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulduktan sonra başarılı olanların rehberlik çalışma ruhsatı almaya hak kazandıklarını belirtti.

"Bu sezon için umutluyuz"

Rehberlerin seyahat acenteleri iş birliğiyle çalıştıklarını dile getiren Yalçınkaya, salgın nedeniyle turizmde yaşanan durgunluktan kendilerinin de olumsuz yönde etkilendiğini kaydetti.

Bazı rehberlerin farklı sektörlere yöneldiğini aktaran Yalçınkaya, "Salgın döneminde pek çok rehberimiz çağrı merkezlerinde çalıştı. Uluslararası çağrı merkezleri, rehberlerin yabancı dil bildiklerinin farkındalar, özellikle çağrı merkezlerinde rehberlerimiz görev aldı. Bunun yanı sıra kimi rehberlerimiz yabancı dilini kullanarak sağlık turizmi alanına yöneldi. Bazı rehberlerimizin de emlak sektöründe çalıştıklarını gözlemledik." diye konuştu.

Yalçınkaya, son iki yıldır turizmde yaşanan belirsizlik nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini ve rezervasyon hareketlerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Bu yılki rezervasyonların sevindirici nitelikte olduğunu ifade eden Yalçınkaya, "Bu sezon için umutlarımız var. Şu anda rezervasyonlar iyi, rehberlerimiz için de güzel bir sezon olacak. Son 2 yıldır Rusça bilen rehberlerimiz aktif çalışıyordu, bu yıl umut ediyoruz ki İngilizce ve Almanca bilen rehberlerimiz de yoğun çalışacak." dedi.

Rehberlerin yabancı dil konusunda kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini dile getiren Yalçınkaya, genç rehberlere Çince öğrenmelerini tavsiye etti. Çinli turistlerin dünyanın her yerini ziyaret ettiklerini, ciddi bir potansiyele sahip olduklarını belirten Yalçınkaya, son yılların yükselen trendi olarak Çinceyi gördüklerini bildirdi.

Kaçak acente ve sahte rehberlere dikkat

Mustafa Yalçınkaya, zaman zaman sosyal medya üzerinden organize olmuş belgesiz, kaçak acente ve sahte rehberlik faaliyetleri ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Buna karşın Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve TUREB iş birliğinde denetimlerin yürütüldüğünü belirten Yalçınkaya, "Vatandaşlarımızdan ricamız, turlara çıkarken TÜRSAB'a kayıtlı acentelerden hizmet alsınlar, turlarında profesyonel turist rehberleri bulunup bulunmadığını lütfen acentelerine sorsunlar. Bu hem ülkemizin turizm sektöründe geldiği seviyeye saygıdır, hem bir bilinç ve farkındalıktır hem de herhangi bir sorunla karşılaşıldığında sorunun çözülmesi için resmi muhatap bulmak için önemli bir metottur." ifadelerini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Antalya, turist, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Turizm elçisi' rehberler sezondan umutlu - Son Dakika


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