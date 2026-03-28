Turizm Rehberleri Kayseri'yi İnceledi

Nevşehir'den gelen turizm rehberleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde hayata geçirilen kültürel yatırımları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir'den gelen turizm rehberleri, kentte gerçekleştirilen yatırımları yerinde incelemek için gezi programına katıldı.

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem'in eşlik ettiği gezide rehberler, Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve İncesu Belediyesi katkılarıyla restorasyonu sürdürülen Aziz Eustathios Kilisesi Kent Müzesi'ni ziyaret etti.

Rehberler, daha sonra Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atlarını, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'ni, Kurşunlu Camisi'ni, Saat Kulesi'ni ve Kayseri Kalesi'ni gezdi.

Hunat Medresesi, şehir kütüphanesine dönüştürülen Meryem Ana Kilisesi, Tarihi Kayseri Mahallesi, Gesi Güvercinlikler Vadisi, Koramaz Vadisi Müzesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen 150 yıllık Çevreş Değirmeni'ni de ziyaret gerçekleştiren rehberler, özellikle müzecilik alanındaki gelişmelerin Kayseri'yi bölgesel ölçekte güçlü bir destinasyona dönüştürdüğünü ifade etti.