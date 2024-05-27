Turizm sezonuyla baston üretimi hız kazandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Turizm sezonuyla baston üretimi hız kazandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde turizm sezonunun başlamasıyla baston üretimi de hız kazandı. Cumali Birol, büyüklerinden öğrendiği baston yapımını üçüncü kuşak olarak sürdürüyor. Birol, yaşlı ceviz ağacı ve hayvan boynuzları gibi materyalleri kullanarak Osmanlı tuğrası ve ay yıldız motifleriyle süslediği bastonlarıyla kentin tanıtımına katkı sunuyor.

27.05.2024 16:00
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Turizm sezonuyla baston üretimi hız kazandı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde turizm sezonunun başlamasıyla baston üretimi de hız kazandı.

Adilcevaz ilçesinde baston üretimi yapan Cumali Birol, sabahın erken saatlerinde geldiği atölyesinde, büyüklerinden öğrendiği bu sanatı üçüncü kuşak olarak sürdürüyor. Baston yapımında yaşlı ve verimden düşmüş ceviz ağacı ile manda, sığır ve koç boynuzu gibi materyalleri kullanan Birol, ortaya çıkan ürünleri de zümrüt, yakut, sedef ve ebruli ile süsleyerek üzerlerine Osmanlı tuğrası ve ay yıldız motiflerini işliyor.

Bütün gün elinden düşürmediği eğe, zımpara ve rende ile çalışırken bir yandan da Bitlis yöresine ait türküleri seslendiren Birol, yurt içinde ve dışında katıldığı organizasyonlarda da el emeği ve göz nuru bastonlarını sergileyerek kentin tanıtımına katkı sunuyor.

Kaynak: İHA

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