Türk Balletine Tarihi Başarı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolşoy Tiyatrosu'nda tarihi bir başarıya imza atan Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu'nu tebrik etti. Ersoy, Tahiroğlu'nu ve Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen Tan Sağtürk'ü bakanlıkta kabul etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uluslararası başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu ile Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen Tan Sağtürk ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmeye, Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Vekili Barış Salcan da katıldı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her iki sanatçıyı da tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Türk balesi adına tarihi başarı

Ersoy paylaşımında; Nilay Tahiroğlu'nun Bolşoy Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen, balenin olimpiyatları olarak anılan 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda Türk bale tarihinde bir ilki gerçekleştirerek özel diploma ödülüne layık görüldüğünü ve dünyanın en iyi ilk beş bale dansçısı arasına girdiğini belirterek sanatçının uluslararası alanda Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını ifade etti.

Tan Sağtürk'e yeni görev tebriği

Uluslararası Bale Birliği Genel Kurulunda oy birliğiyle Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen Tan Sağtürk'ün de Türk balesini uluslararası alanda daha da ileri taşıyacağına inandığını belirten Ersoy, sanatçıya yeni görevinde başarılar diledi.

Bakan Ersoy, paylaşımında her iki sanatçıyı da tebrik ederek başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inandığını ifade etti.

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizi uluslararası alanda gururlandıran kıymetli sanatçımız Nilay Tahiroğlu ve Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ile Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen değerli çalışma arkadaşım, usta sanatçı Tan Sağtürk ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Bolşoy Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen, balenin olimpiyatları olarak anılan 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda Türk bale tarihinde bir ilki gerçekleştirerek özel diploma ödülüne layık görülen ve dünyanın en iyi ilk beş bale dansçısı arasına giren Nilay Tahiroğlu, hepimize büyük bir gurur yaşattı. Uluslararası Bale Birliği Genel Kurulunda oy birliğiyle Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen Tan Sağtürk'ün ise Türk balesini uluslararası alanda daha da ileri taşıyacağına inanıyor; yeni görevinde başarılar diliyorum. Her iki kıymetli sanatçımızı da gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum." - ANKARA