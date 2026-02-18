Türk dizilerine dev destek: Bölüm başına 100 bin dolar! - Son Dakika
Türk dizilerine dev destek: Bölüm başına 100 bin dolar!

Türk dizilerine dev destek: Bölüm başına 100 bin dolar!
18.02.2026 12:14
Türk dizi sektörü son yıllarda küresel ölçekte dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 170'e yakın ülkede yayınlanan yapımlar, yaklaşık bir milyar izleyiciye ulaşarak Türkiye'yi televizyon ihracatında dünyanın en güçlü aktörlerinden biri haline getirdi. Bu yükseliş ivmesine kayıtsız kalmayan Kültür ve Turizm Bakanlığı da sektörü yeni bir destek modeliyle daha ileri taşımaya hazırlanıyor. Bakan Ersoy, dizilere bölüm başına 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar destek sağlanacağını duyurdu.

Türk dizi sektörü dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Çok sayıda ülkede çevirileri yapılan yapımlar, milyonları ekrana kilitliyor. Bakanlık da dizilerin başarıları için desteğini artırmayı sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizilerinin artık yalnızca birer televizyon ürünü değil, aynı zamanda Türkiye'nin tanıtım ve turizm stratejisinin lokomotifi olacağını vurguladı. Türkiye'nin bugün satış ve ihracat gücü bakımından dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri konumuna yükseldiğini belirten Ersoy, sektörün 1 milyar doları aşan ihracat geliriyle tarihi bir eşiği geride bıraktığını ifade etti.

BAKAN ERSOY YENİ MODELİ PAYLAŞTI

Ersoy'a göre Türk dizileri aynı zamanda dünyanın en büyük Türkçe kursu niteliği taşıyor. Farklı kültürlerden insanların Türkçe kelimeler kullanması, dili öğrenmeye yönelmesi, çocuklarına Türkçe isimler vermesi ve diziler aracılığıyla Türkiye'yi ziyaret etme isteği duyması, sektörün oluşturduğu derin ve kalıcı etkinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu büyüklükte ve hızda gelişen bir alanın eski kalıplarla ele alınamayacağını söyleyen Ersoy, "ekran turizmi"nin geçici bir trend değil, ülkelerin yumuşak güç unsuru olarak kullandığı stratejik bir alan haline geldiğine dikkat çekti. İnsanların artık yalnızca hikâye izlemek değil, o hikâyenin geçtiği yerleri deneyimlemek istediğini belirtti.

YAYIN SÜRESİ ESAS ALINACAK

Yeni destek modelinin detaylarını da paylaşan Ersoy, Türkiye'nin tanıtımına katkı sunan ve belirlenen kriterleri karşılayan dizilere bölüm başına 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar destek verileceğini açıkladı. Bu desteğin, Bakanlık ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğinde sağlanacağı bildirildi.

Türkiye'de dizilerin ortalama 120 dakika olarak yayınlandığını ancak yurt dışına 40–45 dakikalık bölümler halinde ihraç edildiğini hatırlatan Ersoy, destek hesaplamasında yurt içindeki yayın süresinin esas alınacağını ifade etti. Bu doğrultuda, yurt dışında yayınlanan her bir bölüm için azami 33 bin dolar karşılığı Türk lirası destek anlamına geldiğini belirtti.

SEKTÖRÜN KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Bakanlığın ayrıca çekim mekânlarına ilişkin bürokratik süreçleri hızlandıracağını ve Bakanlığa bağlı alanların ücretsiz tahsis edilmesi gibi kolaylıklar sağlayacağını dile getiren Ersoy, sektörün üretim kapasitesini artıracak adımların süreceğini kaydetti. Türk dizilerinin küresel başarısını daha da pekiştirmeyi hedefleyen yeni modelle birlikte, kültür ve turizm alanında daha güçlü bir etki oluşturulması amaçlanıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yasin Karahan Yasin Karahan:
    Adamlar milyonlar kazanıyor ve birde destek alacaklar o zaman asgari ücretli ne yapsin 10 0 Yanıtla
  • Whatisup Up Whatisup Up:
    Vergilerimizle Emekliye destek çıkacaklarına kültürümüzü yok eden sahnelere para akıtıyorlar. 2 0 Yanıtla
  • Remö Kiaf Ulgoşavay Remö Kiaf Ulgoşavay:
    İşimiz gücümüz film olmuş madem bu kadar parayı filmlere akıtabilecek kadar finasmanınız var bu sanatçılar zaten kazanıyorlar siz bu parayı dmd hastası sma hastası insanlara versenize bak sokak başlarında çarşıda insanlar çaresiz yardım topluyorlar çocukları için iyleşme umuduyla yurt dışına götürüp o aşıyı tedaviyi yaptırmak için yaz kış demeden yardım bekliyorlar.bu diziler yüzünden millet dengesi şaşdı son olarak diyorumki; sen zorda kalanları görmezsen yarın beni görün deme anlayan anladı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
