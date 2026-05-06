Türk Dünyası Akademisi'nden Eğitim Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Dünyası Akademisi'nden Eğitim Programı

Türk Dünyası Akademisi\'nden Eğitim Programı
06.05.2026 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Öğretmen Akademileri'nde 'Türk Dünyasında Gelenekler' sunumu yapıldı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Balıkesir Öğretmen Akademileri kapsamında faaliyetlerini sürdüren Türk Dünyası Akademisi, anlamlı bir eğitim programına daha ev sahipliği yaptı.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Sarı'nın konuşmacı olarak katıldığı programda, "Türk Dünyasında Gelenekler, Bayramlar ve Törenler" başlıklı kapsamlı sunum gerçekleştirildi. Öğretmenevinde düzenlenen etkinlikte, Türk dünyasının ortak kültürel mirası, tarihi kökleri ve zengin geleneksel değerleri çok yönlü bir bakış açısıyla ele alındı.

Katılımcılar, Türk toplumlarının geçmişten günümüze taşıdığı bayram kültürü, törenler ve sosyal gelenekler üzerine önemli bilgiler edinirken; ortak tarih, kültür ve değerlerin milletler arasındaki güçlü bağları nasıl pekiştirdiği üzerinde duruldu.

Program boyunca Türk dünyasının köklü medeniyet birikimi, kültürel sürekliliği ve birlik ruhu vurgulanırken; eğitim camiasının kültürel farkındalığını artırmaya yönelik önemli kazanımlar sağlandı.

Balıkesir Öğretmen Akademileri çatısı altında gerçekleştirilen bu değerli program, öğretmenlerin mesleki ve kültürel gelişimlerine katkı sunarken, Türk dünyasının zengin mirasının daha yakından tanınmasına da önemli bir zemin oluşturdu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türk Dünyası Akademisi'nden Eğitim Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:19:46. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Dünyası Akademisi'nden Eğitim Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.