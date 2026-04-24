Türk dünyası çocukları Balonya ve Astorya'ya hayran kaldı
Türk dünyası çocukları Balonya ve Astorya'ya hayran kaldı

24.04.2026 16:04  Güncelleme: 16:24
Türk dünyasının birçok ülkesinden gelen ve şehir gezisi sırasında Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerini de gezen çocuklar özellikle Astorya ve Balonya'ya hayran kaldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Türk Dünyası'nın farklı coğrafyalarından gelen çocuklar Samsun'da buluştu. 3 gün süren festivalle Samsun, uluslararası bir kültür şölenine ev sahipliği yaptı. Samsun Valiliği, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle gerçekleşen festivalde katılımcılar Türk dünyasının kültürel zenginliğini Samsun'a taşıdı. 23 Nisan coşkusunu da taçlandıran programa Azerbaycan, Kırgızistan, Gagauzya, Balkarya, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırım, Kosova ve Özbekistan'dan misafir öğrenciler katıldı.

Astorya ve Balonya'ya tam not

Gösterilerin ardından ülkelerine dönecek misafirler için ise şehir gezisi planlandı. Samsun'u keşfetme imkanı da bulan çocuklar, düzenlenen gezilerle kentin doğal ve kültürel güzelliklerini yakından tanıdı. Gezi programında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen tesisler de yer aldı. Çocuklar özellikle Astorya ve Balonya'ya büyük ilgi gösterdi. Türkiye'nin ilk uçan sineması Astorya ve Türkiye'nin en büyük kapalı şişme çocuk oyun alanı Balonya küçük misafirlerin beğenisini kazandı. Modern yapıları, eğlenceli atmosferleri ve sundukları imkanlarla dikkat çeken bu iki merkez, çocuklardan tam not aldı. Keyif dolu vakit geçiren çocuklar, hem eğlendi hem de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türk dünyasının dört bir yanından gelen katılımcılar için Samsun her yönüyle göz doldurdu. Tarih ve kültür şehri olması, festival şehri olması, önemli projelerle cazibe merkezi olması misafirleri kendine hayran bıraktı. Etkinlikler boyunca kültür, sanat ve kardeşlik duyguları ön planda olurken, Samsun'un hem kültürel hem de sosyal yönü misafirlerden tam not aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

