Türk dünyası çocukları Bursa'da şenlikte buluştu - Son Dakika
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Türk dünyası çocukları Bursa'da şenlikte buluştu

26.06.2022 18:56
Türk dünyası çocukları Bursa'da şenlikte buluştu

Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa, farklı ülkelerden çocukların katıldığı şenliğe ev sahipliği yaptı.

Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa, farklı ülkelerden çocukların katıldığı şenliğe ev sahipliği yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Botanik Park'ta düzenlenen Türk Dünyası Çocuk Şenliğinde Azeri, Uygur, Kırgız, Gagavuz ve Türkmen çocukları folklor gösterileri, şarkıları ve şiirleriyle sahne aldı.

Şenlikte Büyükşehir Belediye Bandosu ve mehter konserleri, müzikal tiyatro, bilim şovu ve kılıç kalkan gösterilerinin yapıldığı ifade edildi.

Etkinlikte Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Temsilcisi Dr. Cavid Mövsümlü, Belediye Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan'a da plaket ve teşekkür belgesi verdi.

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Kaynak: AA

Çocuk, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türk dünyası çocukları Bursa'da şenlikte buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk dünyası çocukları Bursa'da şenlikte buluştu - Son Dakika
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