Etkinlikte Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Temsilcisi Dr. Cavid Mövsümlü, Belediye Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan'a da plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Botanik Park'ta düzenlenen Türk Dünyası Çocuk Şenliğinde Azeri, Uygur , Kırgız, Gagavuz ve Türkmen çocukları folklor gösterileri, şarkıları ve şiirleriyle sahne aldı.

Kaynak: AA

Çocuk, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Türk dünyası çocukları Bursa'da şenlikte buluştu - Son Dakika

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