Türk Dünyasında Kültür Köprüleri Projesi Tamamlandı
01.06.2026 18:02
Erasmus+ destekli projede gençler, Türk kültür mirasını keşfetti ve motifler hakkında bilgi edindi.

Türkiye Ulusal Ajansı ve Erasmus+ Programı tarafından desteklenen "Dilden Motife: Türk Dünyasında Birlik ve Kültür Köprüleri" gençlik katılımı projesi, Türk Dil Kurumunun (TDK) koordinatörlüğünde tamamlandı.

TDK'dan yapılan açıklamaya göre, TDK ile Gazi Üniversitesi, Mersin Valiliği ve Tokat Valiliği ortaklığında yürütülen projenin koordinatörlüğünü Prof. Dr. Harun Şahin üstlendi.

Ankara, Tokat ve Mersin'de 31 Mayıs 2025-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında yürütülen proje kapsamında, 13-30 yaş aralığındaki gençler, öğretmenler, eğitmenler ve alan uzmanları bir araya geldi.

Türk dünyasının ortak kültürel mirasını genç kuşaklara aktarmayı hedefleyen proje çerçevesinde toplam 8 etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliklerde gençler, Türk dünyasında kullanılan motif ve desenlerin anlamlarını tanıma fırsatı buldu.

Proje kapsamında yürütülen saha çalışmalarında 199 kişiye Türk dünyasındaki motifleri tanıyıp tanımadıkları sorularak, bu alandaki farkındalık düzeyi ölçüldü.

Düzenlenen 8 çalıştay ve etkinlikte toplam 250 gence ulaşıldı.

Politika belgesi oluşturuldu

Katılımcı gençler, Türk Dil Kurumu, Gazi Üniversitesi, Mersin Valiliği ve Tokat Valiliğinden alanın uzmanlarıyla bir araya gelerek, motiflerin tarihi, kültürel ve sembolik anlamları üzerine ayrıntılı bilgi edindi.

Projenin en önemli çıktılarından biri, Türk dünyasında yaygın olarak kullanılan motiflerin derlenmesi ve bu motiflere ilişkin kapsamlı bir rehberin hazırlanması oldu.

Proje kapsamında, motiflerin kültürel miras içindeki yerini, korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını konu alan bir politika belgesi de oluşturuldu. Bu belge, Türk kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini görünür kılıp, gençlerin kültürel kimliklerini güçlendirmeyi ve Türk dünyasının ortak mirasına sahip çıkma bilincini artırmayı amaçlıyor.

Proje sürecinde genç katılımcılar, üretici bir rol üstlenerek kendi kitaplarını hazırladı. Bu kapsamda "Erasmus+" kütüphanesine üç yeni kitap kazandırıldı. Projeye katılan tüm gençler, Avrupa Komisyonu tarafından verilen Youthpass Sertifikasını almaya hak kazandı.

Projenin kapanış oturumunda konuşan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Harun Şahin, bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde güçlü kurumsal vizyonu ve destekleriyle önemli katkılar sunan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'e, Türk kültürünün, dilinin ve tarihinin yaşatılması yönündeki çalışmalara sunduğu katkılardan dolayı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs'e ve gençlerin kültürel, sosyal ve akademik gelişimine büyük imkanlar sağlayan Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ile Türkiye Ulusal Ajansının çalışanlarına teşekkür etti.

Projeye ilişkin tüm bilgi ve çıktılar, "https://dildenmotife.projesi.org" adresinden ücretsiz erişime açıldı.

Kaynak: AA

