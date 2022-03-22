Türk dünyasının ünlü halk müziği sanatçısı Sultan Arslanbekov Ankara'da sahne aldı - Son Dakika

- Türk dünyasının ünlü halk müziği sanatçısı Sultan Arslanbekov Ankara'da sahne aldı

ANKARA - Türk dünyasının ünlü halk müziği sanatçısı Sultan Arslanbekov'un Yunus Emre şiirlerinden oluşan "Yunus Bir Söz Söylemiş " adlı albümünün tanıtım konseri Ankara'da gerçekleşti.

Türk dünyasının ünlü halk müziği sanatçısı Sultan Arslanbekov'un Yunus Emre şiirlerinden oluşan "Yunus Bir Söz Söylemiş " adlı albümünün tanıtım konseri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ADA Ankara'da gerçekleşti. Yunus Emre Enstitüsü'nün yapımcılığını üstlendiği albümün tanıtım konserine Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Serdar Çam da katıldı. Ankaralı müzikseverlere güzel bir gece yaşatan Arslanbekov konserde Türk dünyasında tanınan başka eserleri de seslendirdi.

Sultan Arslanbekov'un sahneye çıkmasından önce müzikseverlere seslenen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam Yunus Emre'nin vefatının 700. anma yılında Anadolu insanın mesajlarını bütün dünyaya yayma konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Çam ayrıca amaçlarının Anadolu'dan gelen medeniyet rüzgarını en iyi şekilde yansıtmak olduğu dile getirdi.

Konser öncesi İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, "2021 yılı Yunus Emre ve Türkçe yılıydı. Çeşitli etkinlikler yaptık. Bugünkü etkinliğimiz Arslan beyin 6 ay boyunca çalışarak oluşturduğu albümümün ilk tanıtımı ilk konseri. Çok detaylı bir çalışmanın ürünü. Gerek müzik açısından gerek yapılan besteler açısından hem Türkiye'yi hem de Türk dünyasını ilgilendiriyor. Yunus Emre'nin barış mesajını bütün dünyaya taşıyan Yunus Emre Enstitüsü olarak Türkiye ile dünya arasındaki bağı Yunus Emre'nin düşünceleri ve görüşleri ile sağlıyoruz. Bu akşamki etkinlikte bu bağı güçlendirmeye katkı sağlayacak" dedi.