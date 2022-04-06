Tenor Erol Uras Süreyya Operası'nda verilecek konserle anılacak - Son Dakika
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Tenor Erol Uras Süreyya Operası'nda verilecek konserle anılacak

06.04.2022 12:46
Tenor Erol Uras Süreyya Operası'nda verilecek konserle anılacak

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, geçen yıl hayata veda eden opera sanatçısı Erol Uras'ı Süreyya Operası'nda vereceği konserle anacak.

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, geçen yıl hayata veda eden opera sanatçısı Erol Uras'ı Süreyya Operası'nda vereceği konserle anacak.

Opera sanatçısı Erol Uras, geçen yıl hayata veda etti. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 13 Nisan'da Süreyya Operası'nda vereceği konserle Uras'ı anacak. Sunumunu Çağrı Köktekin'in üstleneceği konserde; Yevgeni Onegin, Lucia di Lammermoor, La Bohème, Carmen, Aşk İksiri, La Traviata, Cavalleria Rusticana, Otello, Macbeth, Tosca operalarından Erol Uras'ın sanat hayatı boyunca oynadığı roller seslendirilecek. Solist dansçı İlke Kodal'ın dans ettiği Pagliacci operasından bir bölümün de yer aldığı konser, Yalçın Tura'nın "sevmek nedir" parçası ile sonlanacak. Şef Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestrası eşliğinde; Tenorlar; Caner Akın, Hakan Aysev, Ahmet Baykara, Serkan Bodur, Berk Dalkılıç, Ali Murat Erengül, Yoel Keşap, Bülent Külekçi, Hüseyin Likos, Ufuk Toker ve Onur Turan sahnede olacaklar.


Tenor Erol Uras Süreyya Operası'nda verilecek konserle anılacak
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Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Tenor Erol Uras Süreyya Operası'nda verilecek konserle anılacak - Son Dakika


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