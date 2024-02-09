Türk Sanat Müziği Kent Korosu, Kayseri'de konser verecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türk Sanat Müziği Kent Korosu, Kayseri'de konser verecek

Türk Sanat Müziği Kent Korosu, Kayseri\'de konser verecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği Kent Korosu, Mustafa Uyan'ın şefliğinde 10 Şubat Cumartesi İl Kültür Müdürlüğü Salonu'nda konser verecek. Vatandaşlar ücretsiz olarak konsere katılabilecek.

09.02.2024 17:35
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Türk Sanat Müziği Kent Korosu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında konser verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konser Mustafa Uyan'ın şefliğinde 10 Şubat Cumartesi İl Kültür Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türk Sanat Müziği Kent Korosu tarafından birbirinden güzel eserler seslendirileceği konsere vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.

Kaynak: AA

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