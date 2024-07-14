Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 'Aşkla Düğümlenen Sanat: Türk Halıları' sergisine yoğun ilgi - Son Dakika
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Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 'Aşkla Düğümlenen Sanat: Türk Halıları' sergisine yoğun ilgi

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Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen 'Aşkla Düğümlenen Sanat: Türk Halıları' sergisi, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait 38 tarihi halı sergilenerek meraklılarına sunuldu. ICOC tarafından düzenlenen etkinliklerin ana teması 'Halı Dokumacılığı ve Koleksiyonculuğunun Geçmişi ve Geleceği' olarak belirlendi. Sergi, 23 Ağustos 2024'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

14.07.2024 09:23
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Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 'Aşkla Düğümlenen Sanat: Türk Halıları' sergisine yoğun ilgi

İSTANBUL - Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde hazırlanan 'Aşkla Düğümlenen Sanat: Türk Halıları' sergisine ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait 38 tarihi halı sergiyle meraklılarına sunuldu.

ICOC (International Conference on Oriental Carpets- Uluslararası Doğu Halıları Konferansı) tarafından her dört yılda bir düzenlenen etkinlikler bu yıl İstanbul'da gerçekleşti. ICOC tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen sempozyum ve halı etkinliklerinin ana teması "Halı Dokumacılığı ve Koleksiyonculuğunun Geçmişi ve Geleceği" olarak belirlendi. Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde belirlenen temaya uygun "Aşkla Düğümlenen Sanat: Türk Halıları" sergisi hazırlandı. Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait 38 halının meraklılarıyla buluştuğu sergi, 23 Ağustos 2024'e kadar açık olacak. Sergiyi, sanatseverler ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

"38 halının içinde hiç sergiye çıkmayan Selçuklu halıları da yer alıyor"

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü Ekrem Aytar, " Türk ve İslam Eserleri Müzemiz Osmanlı'nın son müzesidir. 1914 yılında kurulmuştur. Bu yıl 111'inci yılımızı kutluyoruz. Osmanlının bütün eyaletlerinden camilerden, türbelerden, tekkelerden sanat değeri olan halılar, yazma eserler, ahşap eserler müzemize getirilmiş ve koruma altına alınmıştır. 6-9 Haziran tarihleri İstanbul'da Uluslararası Doğu Halıları Konferansı (Internatıonal Conference on Oriental Carpests ) ICOC düzenlemiş olduğu kongre ile paralel olarak müzemizde Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinden oluşan 38 halılık bir sergi düzenledik. ICOC gelen dünyanın çeşitli ülkelerinden 200'e yakın halı sevdalısı, halı ile ilgilenen akademisyenler ve koleksiyonerler bu halı sergisiyle buluştu. Halı sergimizi oluştururken müzemizin envanterinde yer alan bin 700 halı da var. Bu halıları geçici sergilerle dönem dönem halı severlerle buluşturuyoruz. ICOC ile aynı döneme gelen halı sergimizde 38 halı yer almaktadır. Bu 38 halının içinde hiç sergiye çıkmayan Selçuklu halıları da yer alıyor. 13'üncü yüzyıldan kalan Selçuklu halıları gerçekten halı severler için çok önemli. Yine aynı zamanda Osmanlının farklı dönemlerinde vakıf eserlerinde, camilerde bulunan halılarda bu sergimizde yer alıyor" dedi.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi\'nde \'Aşkla Düğümlenen Sanat: Türk Halıları\' sergisine yoğun ilgi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 'Aşkla Düğümlenen Sanat: Türk Halıları' sergisine yoğun ilgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 'Aşkla Düğümlenen Sanat: Türk Halıları' sergisine yoğun ilgi - Son Dakika
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